À l’assemblée générale, des cadres de l’ORSW ont présenté les états financiers et fait un bilan de l’année en cours. Cependant, le projecteur était braqué sur Réal Cloutier qui, après avoir été directeur par intérim de la région sanitaire pendant 16 mois, en est devenu le président-directeur général permanent la semaine dernière.

Il a tenu à détailler et justifier la transformation du système de santé à Winnipeg mandatée par la province. Il a noté que la première phase du plan de transformation s’était terminée l’année dernière et que la deuxième phase devait être complétée afin que les Winnipégois voient tous les avantages de cette réorganisation.

« On fait du travail présentement pour finir notre plan. Vraiment, on parle des changements à l'Hôpital Concordia, à l'Hôpital Seven Oaks, et on va avoir une augmentation des services à l’Hôpital de Saint-Boniface », dit-il.

En mai, la région sanitaire avait annoncé la fermeture de l'urgence à l'Hôpital Concordia pour juin 2019 et la transformation du service d'urgence de l'Hôpital général Seven Oaks en un centre de soins d'urgence mineure en septembre 2019.

Les unités de soins intensifs des hôpitaux Concordia et Seven Oaks sont transférées au Centre des sciences de la santé de Winnipeg (CSS), à l’Hôpital Grace et à l'Hôpital Saint-Boniface.

Des compressions ciblées

L'Office régional de la santé de Winnipeg compte réduire ses dépenses d'environ 36 millions de dollars en 2018-2019, une somme qui s'ajoute aux 83 millions de dollars de compressions effectuées en 2017.

Cette décision a provoqué la consternation du Nouveau Parti démocratique du Manitoba qui dénonçait, par l'entremise de son chef, Wab Kinew, « de nouvelles compressions budgétaires en santé ». Or, M. Cloutier affirme qu’il s’agit de rendre le système de santé plus efficace.

« C’est normal dans notre travail de trouver 1 % d'efficacité dans le système de santé, on a besoin de toujours regarder des moyens de réduire nos coûts pour certaines choses dans le système, chaque business fait ça chaque année à partir de leur budget », indique-t-il.

Il n’a pas nié qu’il y aurait des pertes d’emploi occasionnées par les compressions dans certains domaines. « On est certain qu'il y aura des postes pour tout le monde qui veut [continuer à] travailler dans le système de santé », indique M. Cloutier. Pour preuve, il ajoute que l’ORSW cherche actuellement à pourvoir des postes.

La région sanitaire indique que son budget total a augmenté de 2 %, soit environ 45 millions de dollars cette année et que ces réductions des coûts d'exploitation servent à couvrir d’autres dépenses.