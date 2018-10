La direction de l’établissement situé dans la Basse-Ville souhaite accueillir uniquement des élèves inscrits au programme sports-arts-études. Elle délaisserait ainsi le cheminement régulier.

Le projet de l’école Cardinal-Roy lui a valu de nombreuses critiques. Des parents d’élèves ont notamment dénoncé le caractère « élitiste » du changement de vocation proposé.

« Le sports-arts-études, ce n’est pas accessible à toutes les familles. Il faut que notre enfant performe au plan académique, sportif et que les parents aient la poche bien creuse pour pouvoir aller inscrire leur enfant en payant des montants qui sont très élevés », avait dénoncé plus tôt ce mois-ci Audrey Santerre-Crête, porte-parole d’un comité citoyen opposé au changement de vocation.

Les opposants ont l'intention de faire une chaîne humaine devant l'école à 18 h 30 ce soir, avant de prendre la parole devant les représentants de la commission scolaire.

Décision d’ici Noël

Plus de 25 personnes ou groupes seront entendus, et plus de 60 mémoires ont été déposés, en faveur ou contre le projet.

La présidente de la Commission scolaire de la Capitale, Manon Robitaille, mentionne que le projet fera l’objet d’une analyse approfondie au cours des prochaines semaines.

« Nous allons travailler en comité de travail avec l’ensemble des membres du conseil des commissaires pour prendre possiblement une orientation avant Noël », a-t-elle indiqué.

Si la commission décide d'aller de l'avant avec le changement de vocation, elle devra faire une demande auprès du ministère de l'Éducation, à qui revient le dernier mot.

Avec les informations de Jonathan Lavoie

