Avec les informations de Piel Côté

En 2018, 52 terrains résidentiels ont été rendus disponible à Rouyn-Noranda. En 2019, ce chiffre devrait passer à 150.

Ces deux années productives contrastent avec un passé pas si lointain.

Au cours des années 2015, 2016 et 2017, il y a eu 17 terrains disponibles à la vente dans les secteurs desservis par l'aqueduc et les égouts.

La directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Josée Banville, croit que le contexte économique actuel est favorable à un tel développement.

Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

On voit que les gens veulent avoir du choix dans différents types de terrains et différents types de quartier. Les promoteurs sont là pour faire une offre pour répondre aux besoins des clients. Josée Banville

Pour les promoteurs, la compétition sera plus forte l'an prochain.

Selon Guillaume Prévost, copropriétaire du développement David, l’offre ne répond néanmoins pas encore à la demande.

On avait un manque criant de terrains. On était en communication avec la Ville et on nous disait que les nouveaux arrivants avaient du mal à trouver des maisons et des logements. Nous avions ce terrain depuis cinq ans alors nous avons décidé de le développer , soutient-il.



Avantage pour les acheteurs

La directrice de la chambre immobilière en Abitibi-Témiscamingue, Hélène Charrette, croit que cette situation va avantager les futurs acheteurs de maison.

Quand il n'y a pas beaucoup de maisons sur le marché, parfois, il va avoir deux ou trois offres sur la même maison. Les gens vont offrir un peu plus cher que si j'avais eu trois maisons semblables à offrir et que j'avais pu vendre trois maisons , explique-t-elle.

Plusieurs promoteurs comptent sur le démarrage possible de la mine de Falco afin de stimuler la vente de terrains résidentiels