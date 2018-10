Un texte d'Antoine Trépanier

Cela fait des mois qu'un projet de revitalisation du marché By est évoqué dans la capitale nationale. L'organisme Marchés d'Ottawa a sondé les piétons et les commerçants sur la question d'interdire aux automobilistes l'accès à certaines rues du marché By, l'été dernier.

Aujourd'hui, la proposition d'Architectes DCA comprend la fermeture de la rue William et du carré Marché By, ainsi qu'une partie de la rue Clarence aux automobilistes.

Elle suggère aussi la transformation des rues York, George et une partie de la rue Clarence en Woonerf, un concept hollandais où les rues sont conviviales tant pour les piétons, les cyclistes et les voitures.

Ce sont parmi les rues les plus achalandées de la ville, elles sont remplies de marchands, de petits commerces, de restaurants et ils bénéficieraient de plus d'espace pour leur terrasse, pour les piétons qui veulent leur rendre visite et moins d'espace pour les voitures , explique le président d'Architectes DCA, Toone Dreessen.

Il y a peut-être une perception [qu'il manque de stationnement], mais il y a une tonne de stationnements disponibles près d'ici. Toone Dreessen, président d'Architect DCA

Le Village de l'inspiration a attiré des milliers de visiteurs, cet été. Photo : Radio-Canada/Trevor Pritchard

Une proposition loin d'être unanime

Or, cette proposition ne fait pas l'affaire de tous. Jonathan Legault, un maraîcher du marché By, estime qu'interdire aux véhicules de circuler dans le secteur nuirait considérablement aux commerçants.

Ça empêcherait l'achalandage autour du marché, puis déjà qu'ils ont coupé beaucoup de stationnements, les producteurs en ressentent les contrecoups par rapport aux ventes , explique M. Legault.

Durant les festivités entourant le 150e anniversaire de la Confédération du Canada, des sections de la rue York étaient fermées aux automobiles dans le marché et des commerçants se sont plaints d'un manque d'achalandage.

Selon M. Dreessen, le Village de l'inspiration sur la rue York tournait le dos aux commerçants .

Si on ouvre la rue York pour en faire une immense plaza et rendre l'endroit excitant avec des camions-restaurants, des marchands, vous êtes engagés avec les commerçants et les communautés et vous aurez plus de succès dans le développement du secteur, soutient M. Dreessen.

Au Moulin de Provence, l'idée d'empêcher les voitures de circuler dans les environs fait craindre le pire au directeur général Yan Le Guenec.

Pour nous, c'est une très mauvaise idée parce que le marché est en déclin depuis plusieurs années. Il n'y a aucune place de stationnement gratuit et il faut savoir que les stationnements sont rendus excessifs , dit-il.

Le Moulin de Provence achète pour 1,5 million de dollars de matières premières par année et c'est une dizaine de camions qui, toutes les semaines, livrent les produits au bâtiment de la rue York.

Si nos livreurs ne peuvent pas venir nous livrer et qu'ils doivent faire 100 ou 200 mètres avec leur livraison, on va avoir des coûts d'exploitation qui vont augmenter , soutient M. Le Guenec.

Avec les informations de Mathieu Nadon et de CBC