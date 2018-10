Un texte de François Pierre Dufault

Le gouvernement provincial n'a donc pas l'intention d'accorder davantage de ressources en francisation aux écoles de langue française, comme le réclament des parents d'élèves de la région de Charlottetown.

Il y a présentement une éducatrice en francisation à temps plein à l'école François-Buote dans la capitale, et l'équivalent d'un demi-poste dans chacune des cinq autres écoles de langue française de l'île.

La majorité des ressources sont déployées au niveau de la maternelle, afin de franciser les élèves le plus vite possible , explique René Hurtubise, directeur des programmes et des services en français au ministère de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture.

Dans les six écoles de la CSLF, il y a 82 des 112 élèves de la maternelle qui ont besoin d'être francisés à différents degrés. Plusieurs de ces élèves ont besoin d'un accompagnement individuel avec un éducateur spécialisé.

Certains de ces élèves sont des ayants droit à l'éducation de langue française de deuxième génération, dont les parents ne parlent pas forcément le français. D'autres proviennent de familles exogames au sein desquelles l'anglais est la langue d'usage.

À l'école François-Buote, ce sont 39 des 52 élèves de la maternelle qui ont besoin d'être francisés à différents degrés, selon des données du ministère de l'Éducation. Ce sont trois élèves sur quatre. Cette année, la CSLF a d'ailleurs embauché une ressource en francisation à temps plein plutôt qu'à mi-temps à Charlottetown, afin de répondre à la demande.

Est-ce que les services sont suffisants? Certaines personnes diront que non. Mais [...] je ne crois pas qu'il y a d'autres ressources humaines disponibles en ce moment. René Hurtubise, directeur des programmes et des services en français au ministère de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture

Les ressources actuelles en francisation ne sont toutefois pas suffisantes, de l'avis de Lucie Charron, la vice-présidente du comité de parents de l'école François-Buote.

Selon elle, la situation dans les écoles de langue française témoigne d' une méconnaissance des enjeux de la minorité de la part du ministère de l'Éducation.

Clairement, le message qui nous est envoyé, c'est qu'il n'y a présentement aucune volonté de la part du gouvernement de faire respecter les droits des francophones. Lucie Charron, vice-présidente du comité de parents de l'école François-Buote

La mère de trois enfants qui fréquentent l'école française de Charlottetown dit voir une disproportion entre le financement accordé à la CSLF pour la francisation des ayants droit, et le financement, plus généreux à ses yeux, qui est accordé à la Direction des écoles publiques de langue anglaise pour l'anglicisation des nouveaux arrivants.

Nos services, où sont-ils ? , demande Lucie Charron.

Selon des données fournies par le ministère de l'Éducation, il y a 30 éducateurs à temps plein pour 659 élèves dans les écoles de langue anglaise qui ont besoin d'être anglicisés. C'est un éducateur pour 22 élèves. Dans les écoles de langue française, avec l'équivalent de 3,5 éducateurs pour 82 élèves ayant des besoins en francisation, la proportion est d'un éducateur pour 23 élèves.

Des données comparables , selon le ministère.

Peut-être qu'il y a une occasion à François-Buote de voir comment on pourrait mieux répondre aux besoins [...] avec les ressources que l'on a pour l'instant , lance René Hurtubise, évoquant la possibilité de travailler davantage avec les parents afin d'appuyer la francisation de leurs enfants en dehors des heures de classe. La francisation, ce n'est pas seulement une affaire de 9 h à 15 h , précise-t-il.

Tous s'entendent néanmoins pour dire que la capacité d'accueil des centres de la petite enfance (CPE) de langue française constitue une clé de voûte.

Lors de la plus récente assemblée générale de la Société Saint-Thomas d'Aquin, le président de la CSLF a d'ailleurs revendiqué un meilleur financement des CPE de langue française afin que ceux-ci soient en mesure d'accueillir plus d'enfants. Sinon, dans les prochaines générations, je ne suis pas sûr qu'on sera encore ici , s'est inquiété Émile Gallant.

La capacité d'accueil des six CPE de langue française demeure limitée en raison d'une pénurie d'éducatrices, notamment. Selon plusieurs intervenants dans le domaine de l'éducation, les salaires sont trop bas pour recruter et retenir le personnel.

Les enjeux des éducatrices de la petite enfance sont grands , reconnaît René Hurtubise, faisant référence aux salaires, notamment.

Lucie Charron, du comité de parents de l'école François-Buote, croit elle aussi que les CPE font partie de la solution. Si la francisation commence dès la petite enfance, dit-elle, les besoins ne seront peut-être pas aussi grands au niveau de la maternelle.