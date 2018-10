Le brasier se serait déclenché vers 9 h 40 pour une raison inconnue. Il n'a cependant fait aucun blessé et les pompiers ont rapidement réussi à le contenir, indique le président du Club North Hatley, Robert Charest.

C'est un coup dur pour le club. La bonne nouvelle, c'est qu'on a perdu un bâtiment, mais il reste encore le reste du club qui est debout. On ne peut pas spéculer à ce point-ci sur la façon dont le feu a pris, mais les pompiers ont fait un travail extraordinaire , mentionne-t-il.

Le Club North Hatley est situé devant la bibliothèque du village, sur la rue Main.

La structure est excessivement abîmée. On parle possiblement d'une perte totale. On a travaillé beaucoup pour protéger le bâtiment voisin dans lequel se trouvent des bateaux. On a coupé le bâtiment en deux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de propagation , explique le directeur de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est, Éric Richard.

On avait des grands vents en provenance de l'ouest vers l'est et ç'a compliqué les opérations , mentionne toutefois M. Richard.

L'enquête a été transmise à la Sûreté du Québec, qui pourra déterminer au cours des prochaines heures la cause de l'incendie.