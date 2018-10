Le comité qui supervise la candidature des Jeux et où siègent une majorité des 14 conseillers municipaux a discuté du dossier lors d’une réunion à huis clos de plus de trois heures mardi sans prendre de décision. Il a toutefois proposé une liste de huit recommandations qui mettraient un terme au dossier de candidature olympique et annulerait le référendum sur cette question, prévu le 13 novembre prochain.

Les journalistes questionnent le maire Naheed Nenshi à sa sortie de la rencontre mardi. Photo : Radio-Canada/François Joly

La Ville, la province et le gouvernement fédéral ont été incapables de s’entendre sur une formule de financement qui permettrait d’amasser les 3 milliards de dollars d’argent public nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques.

Le gouvernement fédéral était prêt à débourser 1,75 milliard de dollars. Cette contribution était également attachée à une condition. Ottawa demandait que les deux autres ordres de gouvernement fournissent ensemble un financement équivalent à la contribution fédérale.

La province affirme être incapable de fournir davantage que sa promesse de 700 millions de dollars.

Le ministre albertain des Finances, Joe Ceci, avait accusé Ottawa de changer les règles du jeu à la dernière minute en demandant que la contribution du fédéral soit égale à celle des deux autres ordres de gouvernement combinés.

Le camp du « oui » garde espoir

« Nous ne reculerons pas devant ce défi », a indiqué Jason Ribeiro du groupe Yes Calgary 2026. Il pense par ailleurs que les négociations entre les différents gouvernements ne sont pas encore terminées et il appelle les supporteurs du projet à se faire entendre auprès des élus.

Le maire de Calgary Naheed Nenshi a spécifié lors d'une mêlée de presse qu'aucune décision n'avait été prise mardi.

Nous devons prendre une décision sur des questions [critiques] : est-ce qu'il y a un plan qui fonctionne pour Calgary, pour l'Alberta, pour le Canada? Et est-ce que les citoyens ont assez de temps pour prendre une décision au référendum? Naheed Nenshi, maire de Calgary

Evan Woolley, conseiller municipal et président du comité d'évaluation de la candidature de Calgary pour les Jeux de 2026 est déçu: « il y avait ici une occasion pour nous de faire potentiellement quelque chose de grand. » Toutefois, il juge qu'il n'est pas responsable de demander aux Calgariens de prendre une décision le 13 novembre sans avoir toutes les informations.

Franco Terrazzano, directeur de la Fédération canadienne des contribuables en Alberta, espère que le conseil municipal saisira cette occasion mercredi pour abandonner l'idée d'une candidature pour Calgary. « Nous n'avons toujours pas d'entente sur le financement et les Calgariens doivent voter dans une semaine », explique-t-il.