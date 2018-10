Le télescope spatial avait pour mission de trouver d'autres planètes aux confins de la galaxie et de l'univers, au-delà du système solaire. Il a, selon les nombreux astronomes qui l'ont utilisé, largement accompli sa mission.

En tant que première mission de recherche d'autres planètes de la NASA, Kepler a largement dépassé nos attentes et ouvert la voie à notre exploration et à notre recherche de vie dans le système solaire et au-delà. Thomas Zurbuchen, responsable du directorat science de la NASA