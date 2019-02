Identité métisse ou comment concilier en soi le colonisateur et le colonisé

Aurélie Gill-Couture est une jeune femme de 22 ans. Née d'une mère innue et d'un père québécois, elle porte une identité métisse commune à beaucoup de Québécois et pose un regard actuel sur les enjeux de l'identité.

Une chronique de Jean-Pierre Pérouma

Aurélie Gill-Couture est étudiante en troisième année à l'Université du Québec à Rimouski au baccalauréat en psychosociologie. Ses études l'ont invité à écouter en elle le malaise qui l'habitait, car à l’origine de sa démarche identitaire se trouve une contradiction première.

Je porte en moi des histoires de colonisation, de colonisé et de colonisateur. Aurélie Gill-Couture

Cette double identité créait des tensions de plusieurs natures. Dans un premier temps, Aurélie portait beaucoup de frustrations envers sa mère qui avait épousé un Blanc et avait quitté sa communauté. Aurélie se sentait très Blanche et éloignée de ses racines autochtones. Dans un second temps, elle vivait une tension interne qui s’incarnait dans son corps.

Le côté gauche de mon corps est plus mon côté autochtone. Aurélie Gill-Couture

Aurélie ressent physiquement que certaines parties de son corps sont plus mobilisées et réactives selon les contextes. Aussi, le côté gauche de son corps est plus réactif aux questions autochtones alors qu'elle ressent que le côté droit est plus québécois.

Ce sont ces tensions qui l’ont mené à s’interroger sur son identité et ses origines.

À la rencontre de ses origines

Son histoire familiale québécoise débute dans les années 1700. Aurélie, qui se pensait métissée Québécoise-Innue, apprend qu'elle a des origines anglaises.

Ça ne partait pas bien mes recherches, je me suis dit tout s’écroule. Aurélie Gill-Couture

Son ancêtre anglais, John Gill, est enlevé par les Abénakis. Aurélie a remonté le fil de son histoire familiale grâce aux recherches de son grand-père. Elle a appris que les Abénakis enlevaient des enfants anglophones pour en faire des interprètes culturels au sein de leur propre communauté. La perspective d’avoir un ancêtre interprète culturel réconcilie Aurélie avec ses origines qui sont intimement liées à son identité.

La jeune femme explique que son identité est hypercomplexe et s’appuie sur une longue lignée de métissage . Cela l’a réconciliée avec elle-même et apaise les tensions qu'elle a ressenties auparavant.

Concilier le colonisateur et le colonisé

En s'appropriant son histoire familiale, Aurélie retrace également l’histoire de la colonisation du Québec. De fait, pour elle, cela définit également une partie de ce qui constitue l’identité québécoise. La compréhension et l'enseignement de l'histoire permettent, selon elle, de construire une identité pleine et assumée.

Si l’histoire n'est pas complète, comment veut-on qu’une identité soit stable, solide? Aurélie Gill-Couture

Ce travail de recherche de ses origines inclut une relecture de l’histoire plus complète des vagues successives d’immigrations du Québec.



Aurélien Gill et le dialogue interculturel

Dans ces recherches s'est dessiné l’enjeu du dialogue interculturel. C'est ici qu'entre en scène Aurélien Gill, grand-père maternel d’Aurélie. Il a été sénateur et défenseur des droits des Premières Nations. Ses engagements ne portaient pas sur la confrontation des cultures, mais sur les dialogues nécessaires entre celles-ci.

Nous dormons sur des trésors de diversité. Aurélien Gill, sénateur

Outre le besoin de se réconcilier avec le passé, Aurélien Gill enjoint les peuples et les cultures à dialoguer et se connaître. Dans son allocution de mars 2002 à l’UNESCO, il a posé cinq principes fondateurs au dialogue : l’écoute, le respect, la reconnaissance, l’apprentissage et la curiosité.

Il terminait ce discours par ces mots.

Dans le siècle qui vient, ne sommes-nous pas d’accord que l’humanité à un rendez-vous avec l’Histoire? Que deviendra la diversité culturelle dans un monde de globalisation?

Aurélie Gill-Couture a construit des dialogues entre ses origines, son métissage et son histoire familiale. Ce travail l'aide à accomplir une réconciliation et bâtir son identité en dehors des conflits qui l'habitaient. Aurélie est un exemple parmi d'autres de ces personnes qui retrouvent le chemin de leurs racines et de leurs cultures ancestrales.