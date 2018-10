Un texte de Saïda Ouchaou

Derek Baxter de Whistler est marié à une femme originaire du Québec. Il ne parle pas français, mais il a toujours considéré l'apprentissage du français comme un atout.

Comme papa, il aime à s'investir dans les projets scolaires de son fils, West, en 1ere année à l'École La Passerelle.

Je crois qu'il y aura toujours des occasions pour que je puisse m'impliquer dans la scolarité de mon fils, à travers les projets qu'il aura à faire et ça, même si je n'ai pas la capacité de corriger ses erreurs de français. Derek Baxter, papa non francophone

Derek Baxter s'en remet à sa femme pour le garder au courant des informations importantes de l'école. Selon lui, l'identité francophone, ça ne se construit pas à l'école.

« La construction identitaire des enfants, dit-il, c'est une affaire de famille. » Et Derek Baxter tient à protéger cette transmission par la famille des racines culturelles, ce qui, pour lui, inclut la culture francophone de sa femme.

Les familles exogames représentent environ 85 % des foyers francophones en Colombie-Britannique soit le taux le plus élevé au pays où la moyenne est de 69 %, selon la Fédération des parents francophones de la province.

L'organisme souligne que le défi est de pouvoir soutenir les parents dans leurs rôles d'éducateurs auprès de leurs enfants pour un plein épanouissement en français.

Marie-Andrée Asselin est la directrice générale de la Fédération. Elle souligne qu'il y a un vrai besoin d'identifier les solutions qui permettent d'inclure tous les parents, tout en préservant le plus possible la communauté francophone et le fait d'avoir des milieux francophones tant à la maison, qu'à la garderie ou l'école ou dans la communauté francophone.

Pour Mme Asselin, « lorsque les parents non francophones veulent collaborer et comprennent que c'est dans le meilleur intérêt de leurs enfants d'avoir le plus de français autour d'eux, c'est aux milieux francophones de proposer des actions pour que les parents qui ne parlent pas français se sentent les bienvenus. »

Ça va au-delà d'avoir de l'information en anglais. Ça peut être de pouvoir poser des questions en anglais dans une réunion, se charger des changements aux statuts et règlements de l'APÉ, faire des demandes de subventions auprès des institutions anglophones. Marie-Andrée Asselin, directrice générale, FPFCB

En plus du sondage national disponible en ligne, les parents qui ne parlent pas français sont invités à participer à trois groupes de discussion au pays.

L'un d'entre eux aura lieu à Vancouver le 5 novembre. Il reste des places pour y participer. La Fédération des parents francophone invite les parents à les contacter.