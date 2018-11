Comme en témoigne cet extrait de La Soirée du hockey, l’inauguration officielle du nouveau Forum de Montréal précède le match de hockey du 2 novembre 1968.

La description de la cérémonie est confiée à Lionel Duval, aidé de ses collègues Jean-Maurice Bailly et Richard Garneau.

Une foule immense entoure le quadrilatère du Forum pour assister à l'arrivée des personnalités invitées à l’événement. Tour à tour, athlètes, artistes et politiciens canadiens apparaissent en limousine à l’entrée du Forum. Ils sont reçus par les maîtres de la maison, Monsieur et Madame David Molson.

En rénovant le Forum de Montréal, l’objectif premier du président des Canadiens de Montréal était d’améliorer la visibilité et la capacité d’accueil de l’amphithéâtre. Des colonnes empêchaient naguère des milliers de spectateurs de voir toute la surface glacée!

Le nouveau Forum peut accueillir 16 500 spectateurs et a été réfléchi pour leur permettre de mieux circuler. Du même coup, on a rénové l’extérieur du bâtiment et modernisé les services.

« C'est peut-être le meilleur amphithéâtre de toute l'Amérique pour le hockey », déclare Lionel Duval, appuyé par ses collègues.

Le chef du service des émissions sportives de Radio-Canada Paul-Marcel Raymond, le commentateur sportif Lionel Duval, le réalisateur Guy Desormeaux et les commentateurs sportifs René Lecavalier et Jean-Maurice Bailly posent dans les gradins lors de l'inauguration du nouveau Forum de Montréal, le 2 novembre 1968. Photo : Radio-Canada/Studio Lausanne

Au centre de la glace, René Lecavalier préside la cérémonie d’inauguration. Il présente les invités d’honneur. Parmi eux, la championne de patinage artistique Barbara Ann Scott, le lutteur Yvon Robert ainsi que Paolo Noël et Ginette Reno, Monsieur et Mademoiselle Télévision pour l’année 1968.

C’est au président des Canadiens, David Molson et au premier ministre du Québec, Jean-Jacques Bertrand que revient l’honneur de la traditionnelle coupe du ruban.

Pour cette première partie de hockey disputée dans l’amphithéâtre transformé, les Canadiens de Montréal affrontent les Red Wings de Détroit.

Oui le Forum en a vu de toutes les couleurs et maints souvenirs ont dû traverser l'esprit des amateurs montréalais lorsque David Molson, le président des Canadiens annonçait au début de 1967 qu'un nouveau Forum serait érigé. L'annonceur Jean-Maurice Bailly

Ce court documentaire, présenté à l’entracte de la première période, dresse l’historique du Forum de Montréal. Jean-Maurice Bailly en assure la narration.

On y apprend que ce Forum est le deuxième amphithéâtre ayant hébergé les Canadiens de Montréal. En 1924, il a été construit en 159 jours au coût d’un million de dollars.

De 1924 à 1938, le Forum de Montréal n’était pas exclusivement la maison des Canadiens, mais également celle des Maroons. À travers le temps, l’amphithéâtre accueille aussi des spectacles et d’autres événements sportifs.

Lorsque David Molson annonce la rénovation majeure du Forum, il assure que la saison normale de hockey ne sera pas compromise. Pour réaliser les travaux en six mois, il ne faudra pas perdre une minute.

En fait, une équipe d’ouvriers se met à l’œuvre 45 minutes après la dernière rencontre de la série entre les Canadiens de Montréal et les Blues de St. Louis!

L’histoire entre le hockey et le Forum de Montréal se termine le 11 mars 1996. Un nouvel amphithéâtre, le Centre Molson, prendra sa relève avec une capacité d’accueil de plus de 20 000 spectateurs pour les matchs de hockey.