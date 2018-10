Le nouveau prix moyen pour les résidences unifamilliales s'établira alors à 233 757 $, lui qui était à 228 828 $ en 2018. Il s'agit d'une hausse de 2,2 %.

La valeur moyenne des condominiums a cependant été revue à la baisse, passant de 195 709 $ en 2018 à 182 885 $ en 2019.

Comme la photographie du marché a été prise le 1er juillet 2017, l'écart de 18 mois existant entre cette date et l'entrée en vigueur du rôle peut jouer sur les prix de vente transigés actuellement , a nuancé l'évaluateur signataire Richard Gagné, qui indique que le rôle d'évaluation demeure un « outil de mesure fiscale » et non un « reflet des prix » du marché.

Au total, la valeur des quelque 54 207 unités d'évaluation du parc immobilier de Sherbrooke s'est arrêtée à 18,3 milliards de dollars, en hausse de 2,9 % comparativement au rôle précédent (17,8 milliards de dollars).

Le nouveau rôle d'évaluation, qui couvre les années 2019, 2020 et 2021, pourra être consulté par les citoyens à compter de mercredi sur le site Internet de la Ville.