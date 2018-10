Le site, situé sur le boulevard Côte-Vertu, est utilisé par la congrégation depuis 1847. Mais il s'apprête à changer de vocation : trois des quatre bâtiments feront place à des classes pour les élèves du quartier. Le quatrième bâtiment servira quant à lui à accueillir les 186 religieuses à titre de locataires.

La nouvelle école pourra, à terme, accueillir jusqu'à 2000 élèves. Pour l'instant, la CSMB parle du « futur Campus laurentien », mais le choix du nom de l'école n'est pas encore totalement arrêté.

L'annonce officielle a été faite mardi matin en conférence de presse – « un moment émotionnel », avoue soeur Raymonde Maisonneuve. « Le fait de léguer ici à un projet d'éducation, ça nous fait chaud au coeur. Parce que c'est un projet éducatif et [que] nous sommes des enseignantes. »

La CSMB discutait avec la congrégation des Soeurs de Sainte-Croix depuis cinq ans. Sa présidente, Diane Lamarche-Venne, admet qu'il s'agit d'une acquisition exceptionnelle. « Comptez par vous-mêmes : c'est 850 000 pieds carrés au coeur de Montréal, à côté des métros et du train, pour 23,5 millions! », s'exclame-t-elle.

Le site a aussi le mérite d'être situé à proximité des cégeps Saint-Laurent et Vanier, et à un jet de pierre des locaux de la commission scolaire.

C'est un beau cadeau. C'est un legs. Diane Lamarche-Venne, présidente de la CSMB

Cette acquisition ne règlera pas à court terme le problème de manque d'espace dans les écoles de la CSMB. Car le premier bâtiment n'ouvrira pas avant... 2021. Mme Lamarche-Venne croit toutefois qu'il serait possible d'accélérer le processus si le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, y met du sien. « On a un beau projet pour lui ici, parce qu'on a déjà un bâtiment de vide [et] qu'on pourrait [le] convertir rapidement », souligne-t-elle.

Un coup de pouce serait donc apprécié, d'autant qu'il n'y a plus aucune place disponible actuellement dans les écoles secondaires des environs. En fait, l'arrondissement de Saint-Laurent ne compte actuellement qu'une seule école secondaire, contre une douzaine d'écoles primaires.

D'après le reportage de Dominic Brassard