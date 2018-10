Un texte d'Axel Tardieu

« Edmonton, ce n'était pas très vert dans ma tête », avoue Sarah Ghumundee, Franco-Mauricienne de 26 ans. Mais, une fois installée dans la capitale albertaine, en août, cette monitrice en langue au Campus Saint-Jean a été agréablement surprise.

« Et puis, j'ai découvert des magasins qui proposent des produits en vrac comme Earth's General Store ou Blush Lane, et des boutiques d'occasion comme Goodwill », explique-t-elle.

Végétarienne depuis cinq ans, Sarah Ghumundee a progressivement adopté un mode de vie zéro déchet. D'abord, en fabriquant elle-même ses produits cosmétiques, puis en réduisant l'utilisation des emballages dans son quotidien.

Le mode de vie zéro déchet la « rend heureuse », dit Sarah Ghumundee. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

« J'ai commencé à intégrer de petites habitudes sur plusieurs années », dit-elle. « Cela a pris du temps et ça prend encore du temps. »

Le défi dont elle est le plus fière, c'est d'utiliser des serviettes hygiéniques réutilisables. « Les serviettes qu'on trouve dans le commerce contiennent plein de plastique », explique-t-elle.

Utiliser des sacs en coton pour acheter des lentilles ou des fruits secs au lieu de sacs en plastique, adopter l'oriculi, un cure-oreille écologique en bois, au lieu de coton-tige ou se servir d'un tissu imbibé de cire d'abeille pour remplacer le film alimentaire classique... Tout est fait pour être réutilisable, selon elle.

En cinq ans, l'adepte du zéro déchet a divisé la quantité de déchets qu'elle produit par quatre. Une nouvelle organisation et de nouvelles habitudes qui lui font du bien, souligne-t-elle.

C'est devenu amusant, ça me rend heureuse et je suis fière de faire des efforts en regardant ma poubelle quand je vois le peu de plastique que j'utilise. Sarah Ghumundee, adhérente du mode de vie zéro déchet

Si cette francophone est une convertie en la matière, c'est à la suite du visionnage de plusieurs documentaires qui traitent de l'état de la planète et en suivant des influenceurs sur Internet.

Le livre Zéro déchet, publié en 2013 et écrit par Béa Johnson, a notamment joué un rôle important dans la décision de Sarah Ghumundee. L'auteure était à Edmonton, vendredi, à l'occasion d'une tournée de promotion.

L'auteure et conférencière Béa Johnson assure que le zéro déchet permet de simplifier la vie tout en faisant des économies. Photo : Radio-Canada/Axel Tardieu

Elle fait partie des initiateurs de ce mouvement. « Quand on a adopté un mode de vie zéro déchet, en 2008, avec mon mari, la première chose qu’on a faite, c’est de dire non aux sacs en plastique », dit l'auteure.

Cela fait 12 ans que l'on vit très bien sans sacs plastiques et ça fait 10 ans que l'on n'a pas utilisé de bouteille d’eau en plastique. Béa Johnson, auteure et conférencière

Pour celle qui est originaire d'Avignon, dans le sud de la France, ce mode de vie n'est pas seulement écologique. Il est aussi économique.

« Cela simplifie la vie, on gagne du temps et de l'argent, puisqu'on consomme moins, explique celle qui vit maintenant près de San Francisco, aux États-Unis. On achète uniquement quand on doit remplacer et, si on achète, c'est d'occasion. »

Réutiliser, réparer, acheter en vrac... Depuis qu'elle suit ces habitudes minimalistes, ses dépenses auraient baissé de 40 %.

Des économies qui lui ont notamment permis d'installer des panneaux solaires sur son toit et un système d'eau grise qui récupère l'eau des douches et des machines à laver pour irriguer les plantes de son jardin.