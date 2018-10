Des militants pour les droits des personnes handicapées de partout au pays suivent avec attention cette longue enquête de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse sur l’institutionnalisation des handicapés. L’exercice amorcé en février en était à sa dernière journée d’audience, mardi à Halifax.

Une plainte déposée devant la Commission en 2014 soutient que le ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse contrevient à la Loi sur les droits de la personne en gardant des patients tels Beth MacLean et Joseph Delaney dans des hôpitaux ou des institutions s’apparentant à un hôpital, alors que de petits foyers de soins en milieu communautaire sont plus appropriés pour eux.

Mme MacLean et M. Delaney sont demeurés à l’unité Emerald Hall de l’hôpital psychiatrique de Nouvelle-Écosse à Dartmouth, dans la grande région d’Halifax, même s’ils avaient reçu le feu de vert de leurs médecins pour quitter ces endroits.

Joseph Delaney (à droite) et sa soeur Tammy. Photo : La Presse canadienne/Photo fournie par Vince Calderhead

Des foyers de soins en milieu communautaire sont des résidences où habitent un nombre restreint de personnes souffrant de handicaps intellectuels, généralement trois ou quatre. Ils y sont plus autonomes et reçoivent du soutien pour leurs besoins quotidiens.

Vince Calderhead, l’avocat des plaignants, a déclaré mardi dans sa plaidoirie finale qu’il existe suffisamment de preuves pour affirmer que Mme MacLean et M. Delaney ont été l’objet de discrimination, car la province a délibérément omis de leur offrir ces options d’hébergement.

D’un côté, les personnes démunies non handicapées ont un droit au logement, affirme Me Calderhead, alors que de l’autre, des personnes handicapées languissent pendant des années dans des hôpitaux psychiatriques et le ministère des Services communautaires leur répète qu’il n’existe pas d’autre endroit pour eux.

L'avocat Vince Calderhead le 2 février 2018. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Il faut tenir les gouvernements responsables pour leurs actions et leurs inactions , a dit Vince Calderhead à J.Walter Thompson, qui préside cette enquête.

Beth MacLean a été placé dans une institution psychiatrique pour adultes alors qu’elle n’avait que 14 ans. De la confiner aux soins collectifs dans un cadre institutionnel entre 1986 et 2000 était discriminatoire , argue l'avocat.

Pour Me Calderhead, c’est un exemple d’un gouvernement qui cible un groupe précis dans la société et lui inflige un traitement inférieur à celui que les autres reçoivent.

Dans l'établissement hospitalier, Mme MacLean et M. Delaney déplorent avoir peu de liberté de mouvement et se disent isolés. Ils expliquent que les hôpitaux psychiatriques où ils sont gardés ont peu en commun avec la vie normale qui serait possible pour eux dans une communauté.

Kevin Kindred, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Le gouvernement provincial a fait valoir que la Nouvelle-Écosse a entrepris des réformes, et insiste que d’héberger une personne en hôpital psychiatrique ou de lui offrir une résidence en foyer de soins à des centaines de kilomètres de sa famille n’est pas un droit garanti par le gouvernement et n’est pas discriminatoire.

La situation des personnes assistées sociales et celles des handicapés ne peuvent être comparées, selon le gouvernement. Qui plus est, les citoyens démunis en attente d’une aide au logement sont aussi soumis à des temps d’attente, dit la province.

Dans leurs représentations finales, les avocats de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, qui ont appuyé la plainte, écrivent que bien que les besoins des handicapés soient plus compliqués et coûteux que ceux des personnes non handicapées sur l’aide sociale, cela ne justifie pas qu’ils en souffrent.

Une troisième patiente citée dans la plainte, Sheila Livingstone, est décédée en 2016 à 69 ans.

Même si l’enquête se conclut en faveur des plaignants, la cause pourrait être soumise à une seconde série d’audiences, car la province pourrait répliquer en faisant valoir qu’il est difficile pour elle d’accommoder les patients handicapés.