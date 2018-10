Un texte de Michaël Roy

Utilisé plus de 25 minutes par match par son entraîneur à Ottawa, Chabot est le meilleur pointeur de son équipe en date de mardi, avec une récolte de 13 points en 10 matchs.

Originaire de Sainte-Marie, le jeune homme de 21 ans n’a pourtant pas toujours été perçu comme une future étoile de la Ligue nationale de hockey (LNH).

À l’adolescence, ses entraîneurs parlaient de lui comme un jeune homme talentueux et prometteur. Aucun d’entre eux n’aurait toutefois pu s’imaginer que quelques années plus tard, il serait parmi les meilleurs défenseurs au monde, dans sa classe d'âge. Son talent était toutefois indéniable.

« On lui donnait une tape sur l’épaule en lui disant qu’il nous fallait un momentum. Il partait derrière son filet et ça finissait rapidement de l’autre côté, très souvent sans revirement, avec une excellence chance de marquer pour nous », explique Thierry Roy, l’entraîneur de Chabot alors qu’il évoluait dans la catégorie Bantam AA pour les Élites de Beauce-Aimante.

Chabot s’est par la suite rapidement démarqué dans la ligue de hockey Midget AAA avec les Commandeurs de Lévis, avant d’être repêché en deuxième ronde par les Sea Dogs de Saint-Jean, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Thomas Chabot (au centre en haut), tenant la coupe Dodge avec ses coéquipiers à l'époque où il évoluait dans le niveau Bantam AA. Photo : Thierry Roy

Premier choix des Sénateurs

Deux ans plus tard, les Sénateurs en faisaient leur tout premier choix au repêchage de 2015, le 18e joueur au total de cet encan. Après seulement 13 matchs dans la Ligue américaine de hockey (LAH), il est rappelé dans la grande ligue et ne regardera plus jamais derrière.

Tous les observateurs s’entendent pour avancer qu’il a tout ce qu’il faut pour connaître du succès pendant plusieurs années dans la LNH. Son entraîneur actuel, Guy Boucher, ne tarit pas d’éloges à son endroit

« Son potentiel est énorme. Défensivement, il deviendra aussi bon qu’offensivement bientôt. Il doit maintenant acquérir un peu plus d’expérience, c’est tout », souligne l'homme de hockey.

Je fonde beaucoup d’espoir en lui. Vous allez voir un défenseur exceptionnel qui se développera très rapidement. Guy Boucher, entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa

De gauche à droite : Thomas Chabot, Mark Stone et Matt Duchene sont les piliers des Sénateurs d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld



Les autres Beaucerons

Thomas Chabot est l’un des rares hockeyeurs de la Beauce ayant percé dans la meilleure ligue de hockey au monde. Le premier qui vient à l’esprit est sans contredit Simon Nolet, de Saint-Odilon.

C'est le premier Beauceron qui a eu un véritable impact dans la LNH. Il a gagné la Coupe Stanley en 1974 avec les Flyers de Philadelphie, a disputé près de 600 matchs dans la LNH et a pris part à 2 matchs des étoiles.

De son côté, Jesse Bélanger, de Saint-Georges, a soulevé la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal en 1993. Il fut un exemple de détermination et de résilience après avoir disputé plus de 250 matchs dans la LNH, malgré qu’il n’ait jamais été repêché. Ses aptitudes offensives étaient formidables.

Après avoir connu quelques saisons exceptionnelles dans la LHJMQ, le Beaucevillois Stéphane Veilleux a dû se transformer en joueur plus défensif et robuste à la fin de sa carrière pour lui permettre de jouer pendant 10 saisons dans le grand circuit. On se souviendra de lui comme un joueur honnête et persévérant.

Ajoutons notamment à cette liste Junior Lessard de Saint-Joseph, Mathieu Roy de Saint-Georges, Éric Bertrand de Saint-Éphrem et Jonathan Ferland de Sainte-Marie, qui ont aussi goûté brièvement au meilleur calibre de hockey au monde.

Les Beaucerons dans la LNH Simon Nolet (1967-1977) : 596 matchs et une coupe Stanley (1974 Philadelphie) Stéphane Veilleux (2002-2015) : 523 matchs Jesse Bélanger (1991-2001) : 261 matchs et une coupe Stanley (1993 Montréal) Thomas Chabot (2017- en cours): 74 matchs Mathieu Roy (2005-2013) : 66 matchs Junior Lessard (2005-2008) : 27 matchs Éric Bertrand (1999-2001) : 15 matchs Jonathan Ferland (2006) : 7 matchs

Aucun de ces joueurs ne peut toutefois se targuer d’avoir déjà été considéré comme l’un des athlètes les plus prometteurs à sa position.

« J’ai été capitaine de deux équipes, mais je n’étais pas un joueur étoile, j’étais un travaillant », explique Simon Nolet.

Je le regarde jouer lui (Chabot), il a le potentiel d’en devenir une [supervedette]. Je pense qu’à un moment donné, il va devenir numéro 1 dans la Beauce. Simon Nolet, un Beauceron qui a joué 600 matchs dans la LNH

L'attaquant Stéphane Veilleux, de Beauceville, a joué plus de 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Photo : The Associated Press/Ann Heisenfelt

Ce qu'en pense Thomas Chabot...

Questionné à ce sujet, Thomas Chabot prétend pour sa part qu’Alex Tanguay est probablement le meilleur joueur originaire de la Beauce. Vrai que Tanguay a remporté la Coupe Stanley en 2001 avec l’Avalanche du Colorado, qu’il a disputé plus de 1000 matchs dans la LNH et qu’il a inscrit près de 900 points.

Le bémol, c’est qu’il est originaire de Sainte-Justine, dans Les Etchemins. Il ne peut donc pas être considéré comme un Beauceron, à proprement dit.

« J’espère devenir l’un des meilleurs et avoir une belle carrière. Mais en même temps, j’espère qu’il y aura d’autres jeunes de la Beauce qui vont devenir d’excellents joueurs », confie humblement Thomas Chabot.

Dans les rues des villages aux quatre coins de la Beauce, de jeunes hockeyeurs s’adonnent à leur sport préféré chaque hiver. Si ces jeunes s’identifiaient autrefois aux vedettes du hockey issues d’ailleurs, ils peuvent désormais personnifier Thomas Chabot, en arborant fièrement le numéro 72 d'une idole de la région.