Un texte de Camille Feireisen

Greenpeace a fait cette installation avec un artiste pour rappeler que neuf oiseaux sur dix ont déjà ingéré du plastique dans le cours de leur vie , annonce Wanjiro Ndungu, porte-parole de la campagne Océans et Plastique.

L'oeuvre a été conçue à partir des déchets collectés par des bénévoles de Greenpeace et leurs alliés du mouvement Break Free From Plastic durant des corvées de nettoyage organisées le mois dernier.

Selon l'analyse des déchets sur les berges canadiennes, Greenpeace avait pu identifier les marques dont les produits sont les plus jetés. Résultat : Nestlé, Tim Hortons, Pepsi, Coca-Cola et McDonald's. De Vancouver à Halifax, 46 % des déchets dont la marque a pu être identifiée par l'organisme sont de l'une de ces cinq multinationales.

Une étude internationale réalisée par Greenpeace montre que Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont les champions mondiaux de la pollution par le plastique. Au Canada, les mêmes noms dominent le classement, auxquels s'ajoutent Tim Hortons et McDonald's. Photo : Radio-Canada

Après cette enquête, Greenpeace souhaite donc changer les mentalités, mais pas seulement celles des consommateurs.