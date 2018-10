À 22 h 15 un autocar est parti pour Toronto, suivi d'un autre à 22 h 45, à destination de Thompson. Le dernier autocar a quitté la gare Greyhound de Winnipeg à 23 h, en direction de Vancouver, en passant par Calgary.

John Ross habite dans la communauté de Cross Lake, dans le nord du Manitoba. Il a pris l’autocar de 22 h 45 pour rentrer chez lui. Il estime qu'il s'agit d'un service essentiel, que ce soit pour les patients qui viennent en ville pour des soins médicaux, ou les entrepreneurs qui viennent faire des affaires. Il ajoute que l'avion est beaucoup trop cher.

Pour certains, la signification des autocars Greyhound dépasse l’utilité. Lillian Sylvestre, de Sprague au Manitoba, a pris le dernier autocar à quitter Winnipeg pour aller rendre visite à ses enfants, à Red Deer en Alberta. Elle est une passagère fidèle de Greyhound depuis 40 ans.

« Mes enfants me disent toujours de prendre l’avion, mais non, je vais y aller en autocar. [...] On rencontre de nouvelles personnes à chaque arrêt, et on s’arrête aux deux heures. Je suis tellement courte que je peux dormir allongée sur deux sièges », lance-t-elle.

Je prends l'autocar depuis 40 ans. J’étais bien triste lorsque j’ai lu dans les journaux qu’octobre est le dernier mois [de service] et j’ai dit à mes enfants que je serai sur le dernier autocar, alors me voici. Lillian Sylvestre, passagère du dernier car Greyhound à quitter Winnipeg

Plusieurs compagnies prennent le relais de Greyhound. Dès le 31 octobre, l’entreprise Kasper Transportation offrira un service sur les routes entre Winnipeg et les villes suivantes : Thompson, Thunder Bay, Regina, Saskatoon et Prince Albert. La compagnie transportera également les passagers entre Thunder Bay et White River, en Ontario.

L’entreprise Rider Express envisage, pour sa part, d’offrir un service de transport entre Vancouver, Calgary et Winnipeg cette semaine, suivi en novembre d'une route reliant Edmonton et Saskatoon, d’après la directrice Shauna Robuste.

À la fin du mois de mai dernier, la province de la Colombie-Britannique avait engagé Pacific Western Transportation, de Calgary, pour exploiter son service BC Bus North après que Greyhound eut annulé le service dans des collectivités telles que Prince Rupert et Dawson Creek.

L'annonce faite en juillet par Greyhound selon laquelle l'entreprise quitterait presque tout l'Ouest canadien a convaincu la compagnie d'offrir ses propres services interurbains en Colombie-Britannique pour la première fois, explique John Stepovy, directeur du développement des affaires, en ajoutant que la société élargit aussi ses offres en Alberta.

L’entrerpise appartenant à des Autochtones, Kelsey Bus Lines, est en train d'être renommée Mahihkan Bus Lines et a annoncé son intention d'offrir des trajets quotidiens entre Thompson et Flin Flon dans le nord du Manitoba jusqu'à Winnipeg.

En Alberta, le gouvernement provincial a lancé des programmes pilotes d’un coût de 2,8 millions de dollars pour aider cinq municipalités rurales à lancer des services d'autocars interurbains.

La Première Nation de Liard et son entreprise de développement, First Kaska GP, ont aussi lancé un service grâce à un partenariat avec une entreprise de camionnage de Watson Lake, KPI Northern, pour assurer le transport des passagers entre Whitehorse et le village de Watson Lake.