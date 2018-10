Un texte d'Alessandra Rigano

Plusieurs modifications ont été soumises dans ce projet de loi, dont l’abolition des récusations péremptoires.

La réforme du processus de justice fédérale a été déposée à la suite de l’acquittement de Gérald Stanley, un fermier de la Saskatchewan accusé du meurtre au deuxième degré de Colten Boushie, un jeune autochtone de 22 ans. Le fermier avait été acquitté par un jury constitué uniquement de personnes blanches. La famille de la victime s’était rendue à Ottawa pour rencontrer le premier ministre Justin Trudeau.

Élaborer un projet de loi à partir d’un cas isolé préoccupe la professeure agrégée en droit de l’Université du Nouveau-Brunswick, Nicole O'Byrne.

Nicole O’Byrne croit qu’une étude et une consultation auprès de différents intervenants qui oeuvrent près du système de justice pénal est nécessaire afin de juger si les récusations péremptoires doivent être éliminées ou si d'autres mesures doivent être proposées afin d'éviter des cas comme celui de la Saskatchewan.

Selon la professeur, le problème est que la réforme n’a pas été pensé d'une manière plus neutre et objective.

Sans une étude approfondie, il est difficile d'affirmer si l'élimination des récusations péremptoires pourraient avoir une incidence sur un processus de sélection du jury comme celui de Dennis Oland, explique la professeur.

Cependant, la constitution du jury pourrait être privée de l'expertise des avocats des deux partis.

Il est donc préférable que le processus se déroule sous la loi actuelle, selon Nicole O'Byrne.

Une opinion que partage Jennifer Quaid, professeure adjointe à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa.

La professeure pense que les récusations péremptoires servent à créer une zone de sécurité et éviter la possibilité qu’un candidat ait des idées toutes faites .

Existe-t-il une stratégie dans la sélection d'un jury? Jennifer Quaid acquiesce : Oui absolument, ce serait faux de dire autrement

Si les récusations péremptoires peuvent paraître douteuses aux yeux du public, elles permettent cependant aux avocats de rejeter un candidat qu'ils soupçonnent d'être impartial, une impression difficile à prouver, souligne la professeure.

Selon Jennifer Quaid, la visibilité de la cause de Dennis Oland pourrait encourager la défense à recourir davantage à ces récusations péremptoires.