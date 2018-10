En Italie, outre cinq victimes recensées lundi, un homme a été tué en Vénétie par la chute d'un arbre, de même qu'un pompier dans le Haut Adige. Une femme a été tuée par une coulée de boue et de rochers dans sa maison dans le Trentin, ont affirmé les autorités.

Un autre homme a été tué alors qu'il faisait du kitesurf près de Cattolica, sur la côte adriatique, projeté sur les rochers par une rafale de vent, selon la presse locale.

Le corps d'un homme a en outre été repêché mardi dans le lac de Levico, dans le nord, ont indiqué les pompiers, et le corps d'un autre homme a été retrouvé dans l'après-midi dans un ruisseau, également dans le nord du pays.

Un homme est par ailleurs porté disparu au large de la Calabre, son voilier ayant été retrouvé lundi sur les rochers. Un corps a été aperçu en mer mais n'a pu être récupéré en raison de la tempête.

Selon les médias italiens, environ 170 touristes et employés d'hôtels sont bloquées au col du Stelvio, à la frontière entre l'Italie et la Suisse, à plus de 2700 mètres d'altitude, en raison de fortes chutes de neige.

Dans le Frioul-Vénétie julienne, 18 500 personnes sont sans électricité et de nombreuses routes sont impraticables, ont indiqué les autorités locales.

Les fortes pluies accompagnées de vents qui ont atteint jusqu'à 180 km/h dans certaines régions d'Italie ont entraîné aussi de graves perturbations de circulation.

À Gênes, l'aéroport n'a rouvert que vers 17 h, heure locale, tandis que les écoles de la ville seront fermées toute la journée, de même qu'à Rome et dans de nombreuses autres municipalités italiennes.

Place Saint-Marc à Venise Photo : Reuters/Manuel Silvestri

Cette vague de mauvais temps a entraîné lundi un niveau historique d'acqua alta (eau haute) à Venise avec un pic à 1,56 mètre, provoquant la fermeture de la place Saint-Marc.

Deux toiles de Joan Miro ont également été trempées par cette inondation exceptionnelle.

Les pays voisins de l'Italie sont également touchés par ces intempéries.

En Autriche, une partie de la toiture de la fortification médiévale qui domine Salzbourg s'est envolée dans la nuit de lundi à mardi en raison de vents soufflant à plus de 100 km/h.

Plus au sud, la protection civile a appelé lundi soir les quelque 500 habitants de Muhr à ne pas quitter leurs maisons et à se mettre à l'abri dans les étages élevés face à la montée des eaux de la rivière qui a bloqué les accès au village.

Même alerte dans une vallée proche de la frontière italienne, où des barrages menaçaient mardi matin de céder sous la pression des eaux.

« En plusieurs décennies, je n'ai jamais vu ça », a confié à la radio publique ORF Martin Guggenberger, commandant des pompiers dans une commune de ce secteur où de très nombreuses petites routes sont coupées et environ 10 000 foyers sont sans électricité.

Les pays voisins également touchés

En Slovénie, pays en « alerte rouge » depuis lundi, un véliplanchiste est porté disparu, tandis qu'en Croatie, la ville portuaire de Rijeka était inondée et de nombreuses liaisons de traversiers étaient interrompues.

Dans le canton suisse du Tessin, de nombreuses routes sont impraticables, inondées ou bloquées par des chutes d'arbres.

En France, où 110 000 foyers restaients privés d'électricité mardi après-midi, la neige, qui est tombée sur le centre du pays, a piégé plus de 2000 véhicules dans le Massif central.

En Corse, les autorités faisaient le bilan des dégâts provoqués par des rafales à 160 km/h.

En Espagne, des chutes de neige dans les Asturies ont provoqué des difficultés de circulation, 4700 foyers restant privés d'électricité mardi, selon les autorités.

En République tchèque, le trafic ferroviaire était perturbé mardi matin à la suite de vents violents ayant provoqué de nombreuses chutes d'arbres sur les voies ferrées et environ 30 000 personnes étaient privées d'électricité, selon la compagnie publique d'électricité CEZ.