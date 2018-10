La poursuite et la défense demandent toutes les deux une révision de la durée d’incarcération minimum de 20 ans à partir de laquelle l’auteur du meurtre non prémédité du technicien Denis Blanchette et de trois tentatives de meurtre pourrait demander une libération conditionnelle.

Devant les cinq juges de la Cour d’appel, l’avocat de la défense, Alan Guttman, a fait valoir mardi matin que Bain devrait être admissible à la libération conditionnelle après 10 ans de détention. Il plaide que son client souffrait de problèmes mentaux lorsqu’il a commis ses crimes et que « ce n’est pas dans son caractère de faire des choses comme ça ».

« Vingt ans pour une personne comme Richard Henry Bain, c’est juste parce que c’était politique, a-t-il affirmé. C’est un homme qui en 62 ans n’a jamais fait aucun crime. »

Il a souligné que M. Bain était traité pour ses troubles bipolaires au pénitencier Archambault, où il est détenu dans une section pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

L’avocate de la poursuite, Maude Payette, a quant à elle demandé que Richard Henry Bain demeure incarcéré pendant 25 ans avant d’être admissible à une libération conditionnelle, soit la peine maximale pour un meurtre au second degré.

« Richard Henry Bain a commis un des pires crimes de l’histoire moderne de notre pays et ça mérite la peine maximale », a-t-elle fait valoir.

Les cinq juges ont pris la cause en délibéré.

Avec des informations d’Éric Plouffe