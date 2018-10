Roly MacIntyre ne demande pas la démission de Brian Gallant, mais il est le premier libéral à ouvrir la porte à cette éventualité sur la place publique. Il demande un examen sur la performance de Brian Gallant comme chef du parti Libéral du Nouveau-Brunswick.

C'est notamment la piètre performance du parti dans le sud du Nouveau-Brunswick, où il n'a fait élire qu’un seul député le 24 septembre dernier, qui pousse l'ancien ministre à douter du leadership de Brian Gallant.

On n'a pas vraiment défoncé les portes du sud du Nouveau-Brunswick , lance-t-il.

Roly MacIntyre a été député de la circonscription de Saint-Jean-Est. Photo : CBC

Il assure malgré tout demeurer fidèle à son chef actuel. Cependant, dans l’éventualité où son gouvernement pourrait être renversé lors d’un discours du Trône, il juge qu'il faut réfléchir à l’avenir.

Je suis avec Brian Gallant jusqu'à la fin et la fin pourrait venir rapidement. Roly MacIntyre, ancien ministre libéral

Roly MacIntyre a fait campagne cet été en compagnie de Brian Gallant. Lors de la course à la direction du parti en 2012, il s’était rangé de son côté.

Appui des 20 députés

La semaine dernière, les 20 députés du Parti libéral ont signé une déclaration affirmant qu’ils se rangent tous derrière Brian Gallant et qu’ils le veulent comme chef lors des prochaines élections.

La déclaration a vu le jour après que Brian Gallant ait menacé de démissionner s'il n'avait pas l'appui de son caucus.

Cette promesse de loyauté n’a cependant aucun poids officiel dans les instances du parti, souligne Roly MacIntyre.

Le caucus ne décide pas si un chef reste ou non. Le caucus ne décide pas comment administrer la constitution du parti.

Révision de la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick : 16.1 Dans les trois mois suivant une élection générale si le Parti libéral n’a pas réussi à se faire élire au gouvernement, ou à tout moment si une demande est faite par écrit par 33 % des membres du conseil d’administration, ce conseil devra, lors d’une rencontre, décider si le chef du parti devrait être soumis à un vote de confiance lors d’une assemblée extraordinaire des membres de l’Association. Source : Constitution du Parti libéral du N.-B.

Une course à éviter pour les libéraux

Invité à commenter la situation, le politologue Mario Lévesque soutient qu’il ne serait pas à l’avantage des libéraux de choisir un nouveau chef.

Le politologue de l'Université Mount Allison, Mario Levesque. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Comme il est possible que des élections soient déclenchées dans un avenir proche, il faut que les partis soient prêts à entrer en mode électoral, affirme-t-il.

Tomber dans l’élection d’un nouveau chef au milieu de tout ça, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mario Lévesque, professeur au département de sciences politiques et de relations internationales de l'Université Mount Allison

Les libéraux doivent éviter d’investir trop de temps, d’énergie et de ressources dans une course à l’interne, juge le politologue. De plus, le nouveau chef pourrait manquer d’expérience et de connaissance sur des dossiers importants, indique-t-il.

Toutefois, ailleurs au pays, plusieurs courses à la direction de partis politiques se sont faites en situation de gouvernement minoritaire.

En 2013, les libéraux du Québec ont élu Philippe Couillard, qui a finalement remporté l’élection suivante défaisant le gouvernement péquiste minoritaire.

Les libéraux fédéraux, pour leur part, ont mené deux courses face à un gouvernement conservateur minoritaire, en 2006 et une autre en 2008. Les deux élections qui ont suivi se sont soldées par un échec.

Avec les informations de Michel Corriveau et de Jacques Poitras de CBC