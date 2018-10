Les stratégies parentales pour contrôler la quantité de bonbons consommés par les enfants après cette journée diffèrent, mais Kavita Mathu-Muju est catégorique : « C’est certainement mieux de finir ses bonbons rapidement. »

Elle explique que cette méthode minimise l’exposition au sucre des bactéries buccales qui causent les caries.

La spécialiste ajoute qu’il est mieux de consommer les bonbons immédiatement après le souper parce que la salive produite durant le repas peut aider à éliminer les résidus de sucre. De plus, les enfants se brossent généralement les dents peu de temps après ce repas, soit avant d’aller au lit, ce qui aide à prévenir la formation de caries.

Elle déconseille également de manger des bonbons en guise de collation durant la journée. « Ne mettez pas de bonbons dans la boîte à lunch en guise de collation pour la récréation », conseille-t-elle aux parents dans un communiqué.

Des bonbons meilleurs que d’autres?

Mme Mathu-Muju explique que, plus un bonbon est collant, pire il est pour la santé des dents. De plus, elle soutient que les friandises qui restent en contact longtemps avec les dents sont plus nuisibles. Par exemple, un suçon qui reste longtemps dans la bouche risque d’être plus nocif qu’un bout de chocolat qui y fond rapidement. Enfin, elle souligne que la fréquence à laquelle les enfants consomment des sucreries aura aussi inévitablement des conséquences sur leur santé buccale.

Elle souligne que ces conseils s’appliquent également aux parents qui pigent dans les friandises de leurs enfants. « Je ne suis pas toujours certaine que c’est pour les enfants que nous devons nous inquiéter après l’Halloween », relève-t-elle.