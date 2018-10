Attendu vendredi, l’album Meilleur qu’avant est le premier opus de la chanteuse en 10 ans. Les admirateurs ne seront pas déboussolés : on y retrouve la voix ample et puissante de Diane Dufresne, de même que son style aérien et son goût pour l’expression des grandes émotions humaines. L’album contient une dizaine de chansons inédites.

Le nouvel album de Diane Dufresne peut être écouté en primeur, dès maintenant, sur ICI Musique.

Sur scène, en plus de nouvelles pièces extraites de ce 14e album studio, Diane Dufresne interprétera plusieurs incontournables de son vaste répertoire. Le public sera probablement nombreux à vibrer au son des versions symphoniques des chansons J’ai rencontré l’homme de ma vie et Les hauts et les bas d’une hôtesse de l’air.

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) n’en est pas à son premier mariage entre musique pop et musique symphonique. L’ensemble montréalais en fait même de plus en plus une habitude, après des concerts pop avec Les Cowboys Fringants ou Half Moon Run.

Pour la première fois, l'OSM jouera des chansons de Diane Dufresne. Deux concerts sont prévus, les 10 et 11 septembre 2019 sur la scène de la Maison symphonique de Montréal. Simon Leclerc signera l’adaptation symphonique des chansons et dirigera ce concert POP hors série.

Diane Dufresne sera en concert avec l'OSM en septembre 2019. Photo : Philippe Evenou

Après Montréal, Diane Dufresne se joindra à l’Orchestre du Conseil national des Arts et à l’Orchestre symphonique de Québec en novembre 2019.