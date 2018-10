Un texte de Jean-François Nadeau

Le RTC prévoyait, entre autres, ajouter des départs et modifier certains parcours pour simplifier et accélérer la desserte vers Sainte-Foy et Cap-Rouge.

Les parcours vers les cégeps, l'Université Laval, le secteur Laurier étaient aussi bonifiés. Pour certains parcours moins achalandés, les autobus devaient être remplacés par des taxibus.

Les modifications étaient conditionnelles à l'appui des usagers. Des commentaires reçus à la suite des séances d'information ont forcé le RTC à revoir son offre de services.

La desserte de la colline Parlementaire faisait partie des irritants, selon le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Juneau.

« Quand les citoyens voulaient se rendre sur la colline Parlementaire, le projet présenté exigeait que les gens descendent dans des abribus et fassent des transferts. Les gens étaient réticents beaucoup à ça », explique-t-il.

Le maire salue la décision du RTC de revoir son offre de services et de reporter les modifications à l'automne 2019.

« Les gens qui n'étaient pas d'accord, qui avaient l'impression de perdre des services, l'ont signifié. Certains points méritaient une attention et ils en tiennent compte. Globalement, on va avoir quelque chose de mieux. Je vois ça comme une bonne nouvelle, si c'est retardé pour le bénéfice des citoyens », affirme Sylvain Juneau.

Le RTC n'a pas précisé les modifications qui seront apportées à Saint-Augustin-de-Desmaures.