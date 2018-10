Par voie de communiqué, Ressources naturelles Canada indique que le procédé utilisé à l’heure actuelle consomme plus de la moitié de l’énergie utilisée dans une exploitation minière.

En améliorant l’efficacité énergétique des procédés de concassage et de broyage, nous créerons de bons emplois, nous aurons un secteur minier plus durable et nous consoliderons notre position de grand pays minier. Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles