En conférence de presse mardi matin, sa mère, Erma Gibbs, a dit espérer que les policiers responsables de la mort de son fils répondent de leurs gestes devant les tribunaux.

La famille, ainsi que des proches et des membres de groupes communautaires, ont rencontré les médias mardi matin pour faire part de leurs intentions et présenter une courte vidéo de deux minutes et 55 secondes.

Dans cette vidéo tournée par un citoyen depuis la fenêtre d'un édifice voisin de l'événement, on aperçoit les policiers faire feu à cinq reprises en direction du jeune homme, les deux dernières balles étant tirées alors qu'il leur tourne le dos.

On peut également y constater que les policiers crient à plusieurs reprises et en même temps, en français, au jeune homme de ne pas bouger, mais Nicholas Gibbs, qui ne parlait pas français, continue de marcher calmement sans obtempérer à cet ordre répété de s'immobiliser.

Selon la version des policiers, Nicholas Gibbs s'avançait vers eux avec un couteau. La vidéo ne permet pas de confirmer qu'il avait un couteau, mais en aucun temps n'est-il apparu menaçant, bien que les images ne présentent qu'une minute de l'intervention précédant les coups de feu, qui ont tous été tirés en cinq secondes.

En conférence de presse et dans la poursuite, les policiers sont montrés du doigt pour ne pas avoir tenté de parler au jeune homme ni de choisir une approche de désescalade.

Enquête indépendante impliq... by on Scribd

On a aussi présenté une lettre de la directrice du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), Madeleine Giauque, au directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Martin Prud'homme, dans laquelle elle reproche au SPVM de ne pas avoir respecté la loi lorsque ses agents ont procédé à des interrogatoires de témoins et ont soumis leurs déclarations aux enquêteurs, le tout avant l'arrivée des enquêteurs du BEI.

Me Giauque note que cette façon de faire se répète « dans plusieurs, sinon la totalité, des enquêtes du SPVM », alors que la loi prévoit, dans de tels cas, que les policiers sécurisent la scène et s'en écartent jusqu'à l'arrivée des enquêteurs du BEI sans interroger les témoins et sans remettre les témoignages aux enquêteurs. Me Giauque ajoute que « le SPVM est le seul corps policier à agir ainsi à travers la province ».

L'avocat représentant la famille, Me Alain Arsenault, a vigoureusement dénoncé l'absence de tout changement dans les méthodes du SPVM.

Il a fait valoir que les 10 derniers décès aux mains des policiers, soit depuis la mort de l'itinérant Alain Magloire en février 2014, ont tous impliqué des personnes présentant des problématiques particulières.

Neuf de ces victimes étaient en crise, quatre étaient des personnes noires, quatre étaient des itinérants et deux présentaient des problèmes de toxicomanie.