Au cours de la dernière semaine, les jeunes ont fait de la recherche sur des thèmes tels que la pauvreté, le terrorisme, l'Internet et l'eau.

Pendant les quatre jours de négociations suivant la cérémonie d'ouverture de mardi, ils défendront la position du pays qui leur est assigné et essaieront de convaincre les autres pays de leur point de vue. Ils doivent en arriver à un consensus vendredi.

Selon la présidente de la délégation étudiante canadienne, Alexa Mognon, il est très enrichissant de faire de la recherche de la sorte, car cela ouvre les yeux sur les différences politiques et culturelles.

Alexa Mognon, de la délégation canadienne Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Ça m'a surprise de constater que même si les États-Unis se donnent comme mandat de maintenir la paix dans le monde, dit-elle. Je dois tout de même défendre la guerre dans certains pays en tant que présidente du comité sur la sécurité.

L'exercice est pour elle une pratique , en vue de peut-être devenir un jour politicienne.

Je sais que je veux faire un changement dans le monde, et c'est un sujet sur lequel moi et mes collègues canadiens et italiens nous entendons tous. Alexa Mognon, présidente de la délégation canadienne

Début du graphique (passez à la fin) Des élèves de l’école Assomption de Windsor, en partenariat avec des élèves italiens, prendront part à une simulation d’un sommet du G7 aujourd’hui. #iciwdr pic.twitter.com/3J7mtQksL6 — Floriane Bonneville (@f_bonneville) 30 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Lorenzo Micheli est le directeur général et porte-parole du mouvement Futura Italia, lancé en 2017 par le ministère de l'Éducation de l'Italie.

M. Micheli raconte que le ministère ne s'attendait pas à ce que l'initiative soit aussi populaire. C'est parce qu'on a connu tant de succès que nous avons décidé de lancer les jeunes du G7 à l'international , ajoute-t-il.

Marco Aiena, un participant, et Lorenzo Micheli, directeur du programme Futura Italia Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Selon lui, deux écoles canadiennes, une à Montréal et l'autre à Windsor, ont répondu à l'appel lancé par Futura Italia et c'est pour cela que les écoles Lester B. Pearson et Assumption ont été choisies pour prendre part à la simulation de Sommet du G7.

Le jeune G7 est une façon de lier nos deux pays encore plus, et nous savons que le gouvernement canadien se concentre surtout en ce moment sur l'égalité des sexes et les changements climatiques, et c'est pourquoi nous avons voulu nous aligner avec ces enjeux. Lorenzo Micheli, directeur de Futura Italia

Le directeur ajoute que le but de Futura Italia est d'amener des jeunes de tous les pays du G7 à l'expo de Dubaï en 2020.

Marco Aiena est un étudiant italien qui présidera les négociations cette semaine.

Selon lui, il est important de prendre part, lorsqu'on est jeune, à des initiatives de la sorte, car il faut comprendre les enjeux auxquels les grands de ce monde font face.

Pour moi, le plus grand défi dans le monde est de combattre les changements climatiques , affirme l'étudiant.

Elisa Houston est la directrice adjointe du collège catholique Assumption de Windsor Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Elisa Houston, directrice adjointe du collège catholique Assumption de Windsor, note que son école a été choisie probablement parce que son programme international qui existe depuis 13 ans déjà, et que les valeurs de l'école concordent avec celles du Jeune G7.