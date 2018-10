« Les conclusions du Comité d'enquête nationale […] selon lesquelles il s'agissait d'un événement survenu de façon aléatoire, spontanée, imprévisible et imprévue, ont soulevé des doutes parmi le personnel de mon bureau, écrit l’enquêteur correctionnel Ivan Zinger. Ces inquiétudes portaient sur le caractère adéquat et approprié de la tenue d'une enquête du SCC sur lui-même dans la foulée d'un incident grave. »

Regardez ce qui s’est passé au Pénitencier de la Saskatchewan, c’est honteux. Ivan Zinger, enquêteur correctionnel

En décembre 2016, une émeute dans le pénitencier de Prince Albert, en Saskatchewan, a fait un mort et plusieurs blessés. Le Comité d’enquête national, un organe interne du SCC, a conclu que l’émeute n’avait « aucun lien » avec la quantité de nourriture et la qualité des repas, selon le rapport de l’enquêteur correctionnel.

Or, des tensions entourant la nourriture ont été observées dans les jours précédant l’émeute. Selon le rapport, les détenus avaient notamment demandé des changements quant à leur alimentation, sans parvenir à un accord avec la direction du Pénitencier. Les détenus travaillant dans la cuisine ont cessé de travailler pour protester, et plusieurs détenus ont cessé de se rendre à leurs activités par solidarité avec les travailleurs de la cuisine.

Les incidents qui sont survenus au Pénitencier de la Saskatchewan devraient servir de signal d'alarme qu'une nourriture de mauvaise qualité ou insuffisante peut avoir des conséquences inattendues sur la sécurité des établissements du SCC. Ivan Zinger, enquêteur correctionnel

À la suite de l’émeute, le Pénitencier a pourtant appliqué plusieurs changements sur les services alimentaires, ajoutant des portions supplémentaires et améliorant la quantité et la qualité de la nourriture, observe l’enquêteur correctionnel.

L’enquêteur ajoute que le SCC a ainsi réglé les problèmes liés aux services d’alimentation de façon locale, plutôt que de reconnaître les problèmes dans les pratiques et la politique des Services d'alimentation du Service correctionnel.

La réalité autochtone passée sous silence

L’enquêteur correctionnel pointe également du doigt le silence du SCC concernant la composition ethnique des émeutiers et la dynamique des gangs comme facteurs sous-jacents de l’émeute.

La grande majorité des détenus ayant participé à l’émeute étaient des jeunes hommes autochtones affiliés à un gang, observe Ivan Zinger. Or, selon son rapport, la présence de gangs dans un milieu carcéral peut favoriser l’inconduite violente. En outre, de mauvaises conditions d’incarcération et les mesures punitives peuvent renforcer la cohésion des gangs. L’enquêteur ajoute que le SCC ne compte pas de stratégie complète, coordonnée et nationale de réduction et de désaffiliation aux gangs.

Ils [les Autochtones] sont plus susceptibles d'avoir des sentences d'incarcération plus longues, de subir de la ségrégation, de subir des interventions de force et d'avoir leur libération conditionnelle révoquée. On doit régler les problèmes historiques qui affectent ces communautés. Ivan Zinger, enquêteur correctionnel

L'enquête souligne que « la haute direction du Service ne compte pas suffisamment de leaders engagés (sous-commissionnaires) pour porter une attention soutenue aux questions autochtones dans les services correctionnels fédéraux ».