« Le gouvernement pense que c'est normal que des gens qui ont des problèmes de santé mentale errent dans la ville, déplore-t-il. Moi, je pense que ce n'est pas normal, il faut en prendre soin ».

En marge d'une conférence de presse liée à la campagne « Bell cause pour la cause », le maire demande au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) d'inclure la Ville dans les discussions entourant la réorganisation des ressources en santé mentale.

« Je pense que le CIUSSS fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, c'est juste qu'on aimerait qu'ils comprennent bien que c'est un problème qui va en augmentant et que pour nous, les gestionnaires municipaux, ça va devenir très sérieux tantôt et particulièrement en termes de sécurité ».

Les gouvernements interpellés

Le maire interpelle également les gouvernements afin qu'ils investissent davantage dans les services en première ligne. Selon Labeaume, le désinvestissement vécu dans l'ensemble des grandes villes canadiennes a pour effet d'augmenter la pression sur plusieurs organismes communautaires.

Il cite en exemple l'organisme PECH qui intervient régulièrement en collaboration avec les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pour venir en aide à des personnes « désorganisées ».

« C'est la Ville de Québec qui augmente les budgets des spécialistes, des organisations communautaires en santé mentale. Il commence à y avoir un problème là et pour nous c'est un problème de sécurité potentiel ».

D'après les informations d'Olivier Lemieux