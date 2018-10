Un texte de Rania Massoud

« Le vélo-pupitre permet aux enfants de canaliser leur énergie en pédalant, ce qui les aide à mieux se concentrer tout en étant assis », explique Élizabeth Jacques, bibliothécaire à la Bibliothèque Robert-Bourassa d’Outremont, l’une des premières à accueillir ces pupitres.

Deux vélos-pupitres sont installés dans la salle de lecture, l’un pour enfants et l’autre pour adolescents et adultes. « Cela permettra aux parents de lire et pédaler à côté de leur enfant s’ils le souhaitent pour l’encourager », précise Mme Jacques.

L’engouement pour ces nouveaux outils est très palpable. « Il va falloir mettre en place un système de réservation tellement la demande est forte », ajoute la bibliothécaire.

Près de 57 vélos-pupitres seront distribués au cours des prochains mois sur les 45 bibliothèques municipales de Montréal. Photo : Radio-Canada/Rania Massoud

Rani Cruz, une habituée de la bibliothèque d’Outremont, est ravie de cette initiative qui permet à ses enfants de bouger tout en étudiant. « Ça les aide à se concentrer et ça marche », assure-t-elle, alors que ses filles, Mila, 9 ans, et Solène, 3 ans, pédalent chacune sur un pupitre, un livre ouvert sous les yeux.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Municipalité Amie des Aînés – Accessibilité Universelle (MADA), qui prévoit la distribution 57 de ces vélos-pupitres dans les 45 bibliothèques des 19 arrondissements.

En 2017, les Bibliothèques de Montréal avaient par ailleurs investi pour le développement de collections liées au trouble du spectre de l'autisme, à la déficience intellectuelle ainsi qu'au trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité chez l'enfant.