Une donnée qui reflète le nombre de plaintes adressées à la Ville l’an dernier. Entre le 1er décembre 2017 et le 30 janvier 2018, 504 requêtes pour de l’entretien routier, comme de l’épandage d'agents abrasifs sur les rues ou les trottoirs, avaient été recensées à Gatineau.

Selon ce sondage, la majorité des Gatinois, soit 73 %, affirment être satisfaits de la qualité des services offerts à Gatineau.

Les services pour lesquels les Gatinois sont les plus satisfaits sont : La collecte des matières résiduelles (83 %)

La qualité de l'eau potable (81 %)

La qualité des espaces verts (77 %)

Le Service de sécurité incendie (76 %)

La bibliothèque municipale (71 %)

Maxime Pedneaud-Jobin se réjouit du fait que les trois grandes priorités des citoyens font partie du programme du présent conseil municipal.

Les Gatinois sont fiers de vivre dans leur ville et d'y retrouver une belle qualité de vie, notamment grâce aux espaces verts à l'échelle de leur ville et [à] sa tranquillité. À l'aube de l'étude du budget 2019, le conseil municipal tiendra compte de ces résultats, et ce, dans un esprit d'amélioration continue des services offerts aux citoyens , a déclaré le maire de Gatineau dans un communiqué.

Un Gatinois sur trois aimerait que la Ville améliore l’offre de services en transport collectif.

Le sondage réalisé par la firme Léger, intitulé Indicateur municipal, a été mené auprès de 1152 Gatinois de 18 ans ou plus, par téléphone et par Internet, du 17 au 27 mai 2018. La marge d'erreur globale s'établit à plus ou moins 2,9 %, 19 fois sur 20.