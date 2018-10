Une réserve naturelle vise à protéger à perpétuité, par acte notarié, des milieux naturels de grande qualité en incluant les paysages.

Le parc du Mont-Bellevue, le plus grand de Sherbrooke, a été créé en 1960 et, depuis, son développement a été fait de manière anarchique. Par exemple, de nombreux sentiers ont été façonnés de manière informelle. Depuis de nombreuses années, les gens se sont approprié le parc du Mont-Bellevue, mais ils n'étaient pas au courant des règlements. Avec une réserve naturelle, ça va nous permettre de confirmer ce qui n'était pas permis et d'informer les gens sur l'importance de bien utiliser les sentiers , explique la chef de division des sports et des événements à la Ville de Sherbrooke, Ingrid Dubuc.

De nombreuses espères animales et végétales se retrouvent en danger dans le parc en raison de l'activité humaine. Il y a une multitude de sentiers informels qui se sont créés et qui morcellent le territoire (des espèces) et qui ne permettent pas aux différentes espèces de pouvoir se conserver et se préserver , ajoute Mme Dubuc.

Le parc du Mont-Bellevue a une superficie de 2 millions de mètres carrés. En dehors des oiseaux, on a recensé 29 espèces animales, dont l'ours noir, l'orignal, le lynx roux et le coyote.

Le parc du Mont-Bellevue appartient conjointement à l'Université de Sherbrooke (75 %) à la Ville de Sherbrooke (25 %). Les deux propriétaires souhaitaient poser des actions concrètes pour préserver l'intégrité du parc. La demande de création de réserve naturelle sera donc acheminée en décembre au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. La démarche, qui a reçu l'appui de l'organisme Corridor appalachien, devrait être finalisée à l'automne 2019.

Des pratiques sportives encadrées

La portion sud du parc, où l’on retrouve le mont J.-S.-Bourque, deviendra une zone protégée. La marche, la course et le ski de fond y seront permis dans des sentiers bien définis. Certains sentiers informels seront restaurés. Quant à la portion nord du parc, composée principalement du mont Bellevue, le vélo de montagne, la marche, la course et le ski de fond y seront permis de part et d’autre du domaine skiable. Certains sentiers qui empiètent dans des zones sensibles seront réaménagés.

Une séance d'information destinée aux citoyens aura lieu le 8 novembre au chalet du mont Bellvue sous les coups de 19 h.