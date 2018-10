Un texte de Stéphanie Rhéaume

Amanda Lowe devait avoir quatre ou cinq ans lorsque ses yeux d’enfant se sont posés pour la première fois sur un téléviseur où se jouaient des scènes de films d’horreur. Mes sœurs regardaient un film et ma famille m’a laissé faire , se rappelle la jeune femme de 24 ans. La poupée Chucky semait l’émoi dans le salon familial et la petite Amanda adorait ça.

La poupée « Chucky » est la vedette d'une série de films d'horreur, dont le dernier, sorti en 2017, se nomme « Le retour de Chucky. » Photo : Associated Press

L’étudiante en psychologie à l’Université d’Ottawa a depuis développé un vif intérêt pour le genre. Chaque fois, elle se plonge dans la peau des personnages et se questionne sur les choix qu’elle ferait si elle se trouvait à leur place.

Amanda Lowe est étudiante en psychologie à l’Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

En deux décennies de suspense et de scénarios sanguinolents, Amanda Lowe a complété toute une collecte de données pour se parer à toute éventualité, lance-t-elle en poussant un rire franc.

Née au Sri Lanka, elle élargit d’ailleurs son spectre d’analyse en s’intéressant aussi aux films d’horreur qui lui parviennent de son continent d’origine.

En Asie, ils sont bons pour créer du suspense pas typique de ce qu’on retrouve en Amérique du Nord. Ici, on fait peur avec des sons, des jump scare. Amanda Lowem passionnée de films d'horreur

Amanda Lowe apprécie tout particulièrement la torture psychologique propre au cinéma japonais, ainsi que l’esthétique cinématographique et le recours aux esprits dans les films d’épouvante de l’Orient.

Prendre plaisir à déconstruire les films d’horreur

Les longs métrages qui font froid dans le dos sont arrivés plus tard dans la vie de Catherine Lemieux Lefebvre, professeure en cinéma au Cégep de l’Outaouais.

Ça n’entrait pas vraiment chez nous avant , explique-t-elle. Elle s’est initiée au genre à travers son parcours en études cinématographiques à l’Université de Montréal. Depuis, c’est devenu son plaisir coupable, admet-elle.

Catherine Lemieux Lefebvre est professeure en cinéma au Cégep de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

Au début, ça me faisait beaucoup rire. Je voyais les effets spéciaux. “Ben voyons! Une tête, ça explose pas comme ça.” Maintenant, je continue à être très critique de ce que je vois. […] Je ne peux pas m’empêcher de commenter les films. J’aime le faire , confie celle qui a lancé le ciné-club du Cégep cet automne en programmant comme film d’ouverture Night of the Living Dead, le classique de 1968 de George A. Romero.

Affiche du film The night of the living dead (La nuit des morts vivants) de George A. Romero Photo : Domaine public

Le cinéma d’horreur a acquis des lettres de noblesse avec le temps. Mais aimer l’horreur, ç’a été longtemps comme aimer la bande dessinée pour la littérature. C’était un sous-genre. […] Avouer aimer le cinéma d’horreur, c’était un peu montrer qu’on n’avait pas de goût, finalement. Catherine Lemieux Lefebvre, professeure en cinéma au Cégep de l’Outaouais

Une passion assumée sans compromis Pour l’entourage de Jennifer Gravelle, ce n’est pas un secret de Polichinelle : octobre est son mois le plus occupé de l’année… et son préféré! Depuis quelques années, avec des amies, elle participe à des soirées effrayantes dans des endroits comme la Ferme Saunders, de même qu’au domaine Billings, qui est converti pour l’occasion en maison hantée. Jennifer Gravel, passionnée de films d’horreur Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

Pendant le mois d’octobre, j’essaie d’écouter une quinzaine de films d’horreur, si c’est pas plus. Jennifer Gravelle, passionnée de films d’horreur

Elle profite de l’occasion pour revisiter ses classiques. Avant sa plus récente traditionnelle soirée d’épouvante entre copines, elle a revu la comédie d’horreur Hocus Pocus avec Bette Midler et Sarah Jessica Parker, en doublé avec Le Silence des agneaux et le terrifiant tueur cannibal Hannibal Lecter.

Anthony Hopkins dans le film Le Silence des agneaux Photo : Columbia

J’aime ça, l’adrénaline d’avoir peur, même si les films ne me font pas tellement peur , explique celle qui a toujours préféré de loin les costumes hideux et effrayants aux habits de princesse pour courir l’Halloween.

Les coups de cœur d’Amanda, Catherine et Jennifer Amanda :

- The Witch (2015) de Robert Eggers

- Wrong Turn (2003) de Rob Schmidt

- Saw (2004) de James Wan Catherine :

- Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau

- Evil Dead 2 (1987) de Sam Raimi

- The Thing (1982) de John Carpenter Jennifer :

- Scream (1996) de Wes Craven

- A Nightmare on Elm Street (1984) de Wes Craven

- Paranormal Activity (2009) de Oren Peli

Vers un renouveau féminin du cinéma d’horreur

Pour Catherine Lemieux Lefebvre, le cinéma de genre, quel qu’il soit, témoigne d’un regard de la société dans laquelle il s’inscrit.

Jamie Lee Curtis dans la version 2018 du film d'horreur Halloween Photo : Universal Pictures

Qu’est-ce que le cinéma d’horreur d’aujourd’hui nous raconte sur notre monde d’aujourd’hui?

Si le personnage de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) tente d’en finir depuis 1978 avec le psychopathe Mike Myers dans la saga Halloween, faut-il croire pour autant que le cycle des héroïnes dénudées ouvrant invariablement la mauvaise porte tire à sa fin?

Selon Jennifer Gravelle, le corps des femmes est moins dévalorisé qu’autrefois au grand écran, en règle générale. Malgré tout, les personnages qui manquent de jugement, hommes et femmes confondus, sont irrévocables. Il en va de la survie des films d’horreur.

On s’entend que la plupart du monde ne ferait pas ce que les personnages font dans les films d’horreur. T’appelles la police, ça finit là. Ou tu sors de ta maison, et ça finit là. Mais le film, justement, finirait là! (rires) Jennifer Gravelle, passionnée de films d’horreur

Parallèle entre musique et cinéma

Amanda Lowe, qui évolue aussi sur la scène musicale locale au sein du groupe post-rock Novusolis, fait un parallèle féministe entre le chemin à parcourir pour les femmes en musique et celui des réalisatrices au cinéma.

Il existe, selon elle, une corrélation entre le fait que la majorité des longs métrages qui dressent les cheveux sur la tête portent encore une signature masculine. C’est pour ça qu’on voit toujours des femmes en détresse et qui sont incapables de se sauver même si elles en ont le pouvoir , soutient-elle. Ce serait différent, d’après elle, si davantage de réalisatrices prenaient les commandes des films d’horreur.

Ces propos reçoivent une résonance chez la professeure Catherine Lemieux Lefebvre, qui prête sa plume depuis huit ans comme critique et auteure de la revue spécialisée en cinéma d’auteur, Ciné-Bulles. Elle salue le renouveau du cinéma d’horreur, mais exprime quelques doléances par rapport aux héroïnes projetées dans ces environnements anxiogènes.

Malgré le fait qu’on réinvente la roue, on exploite encore beaucoup les stéréotypes féminins, les stéréotypes genrés et l’exploitation du corps de la femme , se désole-t-elle.

Pour Catherine Lemieux Lefebvre, il reste encore du travail à faire dans la façon de concevoir les personnages féminins dans les films d’horreur.

Le personnage féminin préféré d’Amanda Lowe

Melanie (Sennia Nanua) dans The Girl With All The Gifts ex-aquo avec Elise Rainier (Lin Shaye) dans Insidious. Melanie pour sa grande humanité et son leadership et Elise Rainier pour son grand courage. « Elle est bad-ass ! »

Le personnage féminin préféré de Catherine Lemieux Lefebvre

Sarah Bowman (Lori Cardille) dans Day of the Dead. « Une femme jamais dénudée, toujours forte avec des émotions quand même, mais qui va toujours garder son sang froid quand vient le temps d’agir, intelligente, capable de se défendre, capable de se battre. »

Le personnage féminin préféré de Jennifer Gravelle

Clarice Starling (Jodie Foster) dans Le silence des agneaux. Pour son aplomb lorsqu’elle s’adresse aux autres policiers et au meurtrier. « C’est un rôle empowering! »