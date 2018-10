C’est ce qui ressort d’une étude menée pour le compte de l’Association canadienne du logiciel de divertissement, le lobby de l’industrie du jeu vidéo canadienne.

Les joueurs consacrent en moyenne 10 heures par semaine à ce passe-temps et ont un âge moyen de 39 ans. La moyenne d’âge des joueurs était de 36 ans en 2017.

À mesure que l’âge moyen des joueurs augmente, un plus grand nombre d’entre eux ont des enfants. Les parents joueurs sont d’ailleurs très nombreux à jouer à des jeux vidéo avec leurs enfants au moins une fois par semaine (71 %).

Les femmes sur mobile, les hommes sur console

En observant les statistiques, on remarque que les femmes ont une préférence pour les appareils mobiles (téléphones et tablettes), et ce, quelle que soit la catégorie d’âge. Elles semblent aussi jouer davantage aux jeux de casse-tête que les hommes.

De leur côté, les hommes préfèrent jouer sur console, sauf les baby-boomers, qui s’adonnent à ce passe-temps en majorité sur leur ordinateur (le tiers des baby-boomers le fait tous les jours).

À peine 5 % des Canadiens disent avoir joué à un jeu sur une plateforme de réalité virtuelle au cours du mois précédant le sondage.

Enfin, on apprend dans cette étude que l’industrie du jeu vidéo canadienne est composée de 596 studios en activité qui contribuent à hauteur de 3,7 milliards de dollars au PIB du pays. On compte 21 700 personnes travaillant dans cette industrie à temps plein (stable depuis 2017) et leur salaire moyen est de 77 300 $ par année (stable depuis 2017).

Portrait de l'industrie du jeu vidéo au Québec et au Canada Photo : Radio-Canada

L’étude Faits essentiels sur le secteur canadien du jeu vidéo est basé sur un sondage de la firme NPD mené auprès de 3120 Canadiens en juin 2018. Certaines données ont aussi été récoltées auprès de 104 studios de jeux vidéo canadiens par Nordicity.