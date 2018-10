Pour la coalition de groupes torontois qui luttent contre le racisme, la participation de M. Bannon aux Débats Munk représente une normalisation de la haine dans la foulée de la tuerie dans la synagogue Tree of Life.

Le NPD fédéral demande lui aussi l'annulation du débat à Toronto avec M. Bannon sur le thème de la « Montée du populisme ».

Nombre de critiques ont accusé l'ancien président du site conservateur Breitbart News d'attiser les tensions raciales et de militer en faveur d'idées d'extrême-droite.

Les positions de Steve Bannon normalisent et alimentent le désir de tuer et il n'est pas le bienvenue [à Toronto]. Rachel Epstein, groupe juif United Jewish People's Order

Ce n'est pas juste irresponsable, c'est dangereux d'offrir [à Steve Bannon] une plateforme comme celle des Débats Munk , affirme la coalition, qui souligne que son nom a été retiré, en septembre, de la liste des orateurs du New Yorker Festival.

Débat maintenu

M. Bannon doit défendre le populisme durant le débat à Toronto qui l'opposera au commentateur conservateur David Frum, qui a déjà écrit des discours pour l'ancien président américain George W. Bush.

Je veux tout démolir et détruire l'ordre établi , promet M. Bannon sur un site web qui fait la promotion de l'événement, que les organisateurs n'ont pas l'intention d'annuler.

Depuis plus d'une décennie, les Débats Munk ont servi de forum public neutre pour discuter d'enjeux et d'idées controversés. (...) Nous croyons fournir un service public en permettant [à Stephen Bannon et David Frum] de débattre vigoureusement de leurs idées et laisser le public tirer ses propres conclusions. Rudyard Griffiths, président des Débats Munk