Un texte de Jonathan Jobin

« J'ai stressé longtemps avant de pouvoir me battre », raconte Alexandre Gaumont avec un petit rire nerveux. « J'ai stressé une journée de plus pour rien. Mais, finalement, ça valait la peine », ajoute le boxeur, dans le gymnase où il s'entraîne pratique chaque jour, dans le secteur de Buckingham.

Le jeune homme de 24 ans a remporté la grande finale, chez les 75 kg, par décision unanime face à Vladislav Cutijinsky, du réputé club des frères Grant. Il avait déjà vaincu cet adversaire lors d'un autre gala dans les derniers mois. « Je me sentais à ma place dans le ring. Entre le 2e et le 3e round de la finale, je savais que j'aurais pu en faire plus, j'étais content d'être là », raconte le boxeur.

Pour Gaumont, c'est tout un revirement de situation. Il y a deux ans à peine, il pensait tout lâcher et manquait beaucoup de confiance en lui.

« Je suis très fier parce que j'aurais jamais pensé gagner les Gants dorés. C'est tout un exploit pour moi d'avoir remporté le tournoi. Je me rends compte du travail que j'ai fait sur moi depuis deux ans et ça valait la peine et je suis très content aujourd'hui. C'est le plus gros deux ans de ma vie dans le fond », poursuit Gaumont.

Alexandre Gaumont a remporté le tournoi des Gants dorés à Lévis Photo : Radio-Canada

Pas très loin derrière, son père Marcellin, qui possède le club BG de Buckingham peine à dissimuler sa fierté. « J'ai encore de la misère à trouver les mots. C'est tout un accomplissement pour Alexandre. Il n'est plus la même personne qu'il y a deux ou trois ans. C'est exceptionnel de voir son fils s'accomplir ainsi dans le sport qu'il aime », dit Gaumont père, qui précise n'avoir jamais forcé son fils à poursuivre la boxe.

Il y a deux ans, il était presque rendu un boxeur récréatif. C'est probablement en voyant les succès des autres boxeurs il a repris goût au sport. Avant, il faisait des crises d'angoisse. La foule, il n'a jamais beaucoup aimé ça. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche le spotlight ! Marcellin Gaumont, père et entraîneur d'Alexandre

Une force de frappe qui pourrait mener loin

Alexandre Gaumont commence à faire très peur dans le milieu de la boxe amateur au pays. Il est de plus en plus difficile de lui trouver des adversaires. Valdimir Cutijinsky est d'ailleurs le seul qui a fait la limite avec lui depuis deux ans. Tous ses autres rivaux ont été mis hors de combat.

« Je pense que c'est dans les gênes la force de frappe. C'est mon père qui doit m'avoir donné ça », rigole encore Alexandre Gaumont. Pourtant, il assure qu'il ne cherche pas le KO quand il entre dans le ring. « Je travaille la force de frappe au gym, mais pas plus que cela. J'essaie plus d'être technique, mais ça sort tout seul. Je suis fait comme ça ! »

Le boxeur Alexandre Gaumont en compagnie de son père et entraîneur, Marcellin Photo : Radio-Canada

L'athlète s'était très bien préparé pour le tournoi des Gants dorés-. Il a notamment mis les gants contre Harley-David O'Reilly, un boxeur de l'Outaouais, médaillé d'argent aux derniers Jeux du Commonwealth.

« Il a été très généreux. Il n'est pas venu ici en voulant montrer qu'il est meilleur qu'Alex. Au contraire, il lui a donné des conseils pour lui permettre de s'améliorer et un jour être meilleur que lui », précise Marcellin Gaumont.

Ces bonnes séances de combats simulés avec O'Reilly ou les professionnels Danyck Croteau et Pascal Villeneuve, ont été un déclic pour Alexandre Gaumont. « Ça me prenait ça. Faire face à du monde meilleur que moi, plus gros aussi, ça m'a fait travailler. C'est mental aussi. Quand tu te fais battre, mais que tu es capable de continuer à compétitionner, c'est gros », image le spécialiste des KO.

Maintenant sur l'équipe du Québec, la porte des grosses compétitions s'ouvre pour le boxeur de Buckingham. « On va être obligé de faire un peu plus de planification maintenant », reconnaît Marcellin Gaumont. « On va faire les camps d'entraînement et participer à des tournois à l'extérieur probablement. »

Si tout se déroule bien, Alexandre Gaumont peut probablement commencer à rêver à une participation aux Jeux olympiques.