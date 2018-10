Un texte de Camille Simard

« Nous n'allons pas nous annoncer sur Airbnb. Comme tous les autres hôtels, nous serons sur les différentes plates-formes de type booking.com », assure Catherine Chéruet, la Directrice des services hôteliers GM Développement qui donnera une nouvelle vocation à l'Édifice Chauveau, voisin de l'hôtel de ville de Québec.

La future résidence touristique baptisée « Monsieur Jean, hôtel particulier » comprendra 49 suites aménagées avec un coin-cuisine et pourra accueillir jusqu'à 8 personnes.

En plus d'une personne à l'accueil, les clients pourront s'enregistrer eux-mêmes avec une borne informatisée.

« On offre une résidence touristique, mais avec plein de services pour que ce soit plus luxueux, mais nous ne sommes pas étoilés [à la différence d'un hôtel] », explique la directrice.

« Une plate-forme Airbnb déguisée »

Jean Rousseau le conseiller municipal dans le district Cap-aux-Diamants, voit pourtant d'un mauvais oeil ce type d'hébergement touristique « sans encadrement ».

« Ils peuvent passer par n'importe quelle plate-forme touristique s'ils le souhaitent, mais ce qu'ils offrent c'est un service qui peut s'apparenter à de l'Airbnb » affirme-t-il.

Le conseiller s'inquiète de la place des résidents dans toute cette offre touristique.

On destine le Vieux-Québec aux touristes et au spectacle, on le ramène à une fonction très limitée et ça fait partie de l'étouffement de bien des quartiers historiques qu'on voit ailleurs dans le monde. Jean Rousseau, conseiller municipal dans le district Cap-aux-Diamants

À ce propos, Catherine Chéruet rétorque que les résidents auront eux aussi accès aux commodités et pourront passer du temps dans le hall du bâtiment.

« On souhaite que les résidents du quartier puissent venir dans notre hall et puissent se servir de notre bibliothèque, les jeux qu'il va y avoir, on souhaite vraiment une harmonie avec les résidents » précise-t-elle.

L'ouverture de la résidence touristique est prévue à l'hiver 2019.