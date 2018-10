En fait, Medavie n’a jamais répondu aux exigences qui étaient données. On a un mauvais service depuis 10 ans. Toute la population du Nouveau-Brunswick dit non à Medavie. On dit non aussi pour l’Extra-Mural, on dit non pour tout ce qui a trait à Medavie. Ils n’ont jamais été capable de donner un service adéquat à la population. On n’en veut plus. On veut que ça retourne au service public , explique Robert Melanson, président de la SANB.

La pétition mise en ligne mardi matin souligne des lacunes dans le service, selon la SANB, tel que le nombre insuffisant d'ambulances, particulièrement dans les régions de Kedgwick et Saint-Quentin, la Péninsule acadienne et les régions rurales en général.

Ce sont des services essentiels à la population, et ces services-là doivent rester sous le contrôle de la population. Robert Melanson, président de la SANB

Les services ambulanciers - principalement les délais d'intervention - ont suscité la grogne des communautés à de nombreuses reprises ces derniers mois au Nouveau-Brunswick.

Le bilinguisme des ambulanciers est un faux débat, selon la SANB

Les chefs du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, et de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, proposent de régler la pénurie d'ambulanciers dans la province en embauchant des candidats unilingues à des postes désignés bilingues.

Robert Melanson défend l'exigence du bilinguisme.

Maintenant, la langue, c’est un faux débat. La langue, c’est un critère d’embauche. Si c’est un critère d’embauche, la langue, et bien qu’on l’exige dans la formation. Si on ne l’exige pas dans la formation, c’est là où est le problème , lance le président de la SANB.

Radio-Canada Acadie tente d'obtenir des commentaires de Medavie.