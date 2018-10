La poursuite déposée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique allègue que l’artiste et ancienne professeure Caralea Cole a fait de faux témoignages accusant Steven Galloway de viol, d’agression sexuelle et d’agression physique qui ont été « répétés imprudemment » par plusieurs autres défendeurs au sein de l’UBC et sur Internet.

Il s’agit de la première fois que Mme Cole est nommée dans cette affaire. La poursuite nomme aussi les professeurs Keith Maillard et Annabel Lyon comme défendeurs de même que les étudiants Glynnis Kirchmeier, Brit Bachmann et Chelsea Rooney.

Steven Galloway, l’ancien directeur du programme de création littéraire, avait été suspendu en 2015 puis licencié en 2016. L’affaire avait déclenché un important débat sur le campus de l’UBC de même que dans la communauté littéraire canadienne.

Dans sa poursuite, Steven Galloway soutient avoir eu une relation romantique consensuelle durant deux ans avec Caralea Cole et que les deux étaient mariés quand ils ont commencé cette relation. Il ajoute que Mme Cole a ensuite fait de fausses allégations dans le but de rejeter le blâme sur lui et de construire un faux récit la dépeignant comme innocente dans leur relation.

Des diffamations propagées avec des « intentions malicieuses »

Le plaignant avance également que les autres défendeurs ont, avec « une intention malicieuse », propagé les diffamations sans savoir si elles étaient fausses ou vraies.

La poursuite cite aussi les conclusions de l'ancienne juge Mary Ellen Boyd qui avait trouvé que les allégations de Mme Cole à l’égard de M. Galloway étaient non fondées. L’UBC n’a jamais publié les conclusions de Mme Boyd.

En juin dernier, Steven Galloway a reçu 167 000 $ en indemnisation après un processus d'arbitrage lors duquel il avait été conclu que certaines communications de l’Université ont violé le droit à la vie privée de M. Galloway et ont nui à sa réputation. Plus tôt ce mois-ci, il s’est vu accorder 60 000 $ supplémentaires par le même arbitre.

Aucune des allégations n’a été prouvée en cour. Au moment de la publication, les déclarations des défendeurs nommés dans la poursuite n’avaient pas été déposées.

D'après les informations de Karin Larsen, CBC News