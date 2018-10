« Je n’aime pas ça du tout. On est ensemble depuis toujours, et quand l’un de nous n’est pas là, il manque quelque chose », déclare Allen Smith, 95 ans.

Chaque jour, M. Smith conduit de l'appartement qu’il partageait avec sa femme à Riverheights Terrace, à Brandon, au foyer de soins personnels Fairview où sa femme est soignée 24 heures sur 24. Mme Smith ne peut plus beaucoup parler, mais elle rayonne lorsque son mari arrive. Ils restent assis en silence, main dans la main.

Le trajet quotidien et la séparation nuisent à la santé émotive de M. Smith. Il préférerait avoir son propre lit au centre de soins. Or, sa santé de fer l’empêche d’y déménager. « Ils ne veulent pas, je ne suis pas assez malade pour aller là-bas », lance-t-il.

Une situation récurrente au Canada

L’histoire des Smith n’est pas unique en son genre. Ruth Wyatt, 85 ans, et son compagnon de 68 ans, Claire, ont récemment refusé une place dans un centre de soins de longue durée pour elle, bien que cela corresponde à ses besoins en soins de santé. Ils ne supportaient pas l’idée de la séparation.

« Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. On s'habitue l’un à l’autre, vous savez. On est à notre place, ensemble. On n’aime pas du tout se séparer », lance Claire Wyatt, 85 ans. Ruth est grabataire, elle ne quitte plus le lit d’hôpital installé dans leur salon.

La semaine dernière, ils ont quitté l’Hôpital Concordia, où Ruth avait passé plusieurs semaines après une mauvaise chute. On leur avait offert deux lits dans un foyer de soins personnels, mais le couple affirme que l’endroit n’était pas à la hauteur, alors ils sont retournés vivre dans leur appartement du quartier de Transcona, à Winnipeg.

Environ 2,6 millions de Canadiens, soit 7 % de la population, sont âgés de plus de 75 ans. Ce chiffre augmentera plus du double dans les 20 prochaines années. Bon nombre de la population vieillissante est mariée; il est donc probable que le scénario auquel sont confrontés les Wyatt et les Smith se répète de plus en plus souvent.

Une campagne auprès de la province

La fille des Smith, Barbara, a lancé une pétition pour demander au ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active de changer les critères d’admissibilité pour un placement dans un centre de soins personnels au Manitoba, afin d'accommoder les couples avec des besoins différents en matière de soins. Plus de 25 000 personnes ont signé le document.

Le ministre de la Santé, Cameron Friesen, dit compatir avec les parents de Barbara Smith mais affirme qu’il n’a aucune intention de changer les critères d’admissibilité. Un élargissement du nombre de personnes admissibles réduirait le nombre de lits disponibles pour les personnes les plus malades, fait valoir M. Friesen.

Pour sa part, l’Office régional de la santé de Winnipeg affirme que l’unité des couples est une priorité des soins à long terme.