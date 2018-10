L’argent servira notamment à la création d’un laboratoire de recherche et de formation au Centre canadien sur les méthodes alternatives à la recherche animale (CCAAM) de l’université.

Des programmes de recherche et universitaires bénéficieront également de cet investissement.

Dans un communiqué, Charu Chandrasekera, directeur général et fondateur du CCAAM, explique que malgré le fait que des millions d'animaux sont utilisés chaque année dans ce domaine au Canada, ces expérimentations ne peuvent remplacer la recherche scientifique sur les humains.

De plus en plus de preuves scientifiques indiquent que les similitudes entre les animaux et les humains sont très faibles. Il est indispensable de se concentrer sur des approches fondées sur la biologie humaine pour étudier les maladies humaines et leurs effets sur la santé , peut-on lire dans le communiqué.

Le doyen de la Faculté des sciences, Chris Houser, indique pour sa part que les travaux menés au CCAM feront de l'Université de Windsor un chef de file dans le domaine de la recherche scientifique non animale centrée sur l'être humain.