Originaire de Caraquet, M. Roy a fait ses premiers pas en théâtre en 1977 avec le TPA. Au cours de sa carrière, il a travaillé au sein de nombreuses productions théâtrales au Québec et en Acadie.

Ces dernières années, Allain Roy a notamment contribué à la production Louis-Mailloux, à la télésérie Belle-Baie et à l’oratorio La vallée des possibles.

La Boîte théâtre du TPA à Caraquet Photo : Radio-Canada

Allain Roy a su nous communiquer une vision qui respecte l’histoire de la compagnie, mais qui saura également la faire évoluer et grandir. Ses compétences et ses connaissances artistiques de même que ses connaissances de l’organisation et du milieu artistique acadien, son approche collaborative et communautaire, ses qualités de rassembleur, son ouverture et son écoute seront sans aucun doute des atouts pour la compagnie , affirme Normand Mourant, président du conseil d’administration, par voie de communiqué.

Allain Roy succède donc à Maurice Arsenault, dont le contrat n’avait pas été renouvelé, l’été dernier. Ni le TPA ni M. Arsenault n’ont voulu divulguer les raisons de cette décision, mais Radio-Canada a appris en septembre qu’elle était liée aux conclusions d'un rapport d’enquête sur une plainte de harcèlement sexuel formulée par le comédien Frédéric Melanson.

Le nouveau directeur artistique et codirecteur général entrera en fonction lundi.