Un texte d’Alain Rochefort

Julie Bouchard, 23 ans, est nouvellement intégrée au sein d’une équipe entièrement féminine qui a mérité son billet pour le pays de l’Empire du Milieu grâce à une victoire aux championnats canadiens au jeu en ligne Counter-Strike : Global Offensive, le week-end dernier, à Toronto.

Les autres membres de l’équipe sont des professionnelles de ce jeu de tir, où deux équipes s’affrontent.

« On s'est fait une équipe pour le Canada, un quatuor. On a fait une équipe juste pour les Mondiaux. Mes coéquipières jouent dans des équipes professionnelles. Moi, je suis juste la petite recrue qui attend mon tour », explique Julie Bouchard, elle-même connue sous le pseudo bouchard dans la communauté du jeu en ligne.

« Elles m'ont pris dans leur équipe vu qu'elles ont vu en moi un potentiel pour le futur », ajoute la femme qui joue plus sérieusement à Counter-Strike: Global Offensive depuis deux ans seulement.

La championne de jeux vidéo de Québec, Stéphanie Harvey, alias missharvey, a pris Julie Bouchard sous son aile. Photo : Radio-Canada/Pascale Lacombe

Sur un nuage

Julie Bouchard flottait toujours sur un nuage lundi en studio à l’émission C’est encore mieux l'après-midi. Elle s'estime très choyée de jouer aux côtés de missharvey dans une compétition aussi relevée.

« C'est une star. Je ne la voyais pas comme une humaine parce qu'on la voit toujours à la radio, à la télévision. C'est un honneur. Elle m'a comme pris sous son aile et elle m'apprend beaucoup de choses », a-t-elle confié à l’animateur Guillaume Dumas.

Elle m'a inspiré beaucoup et de pouvoir jouer avec elle, c'est irréel. Elle m’a pris sous son aile et m’a appris ses trucs. Julie Bouchard, connue sous le pseudo bouchard

Elle prédit une victoire en Chine

Même si elle est une recrue, Julie Bouchard déborde de confiance. Elle y va même d’une prédiction audacieuse en vue des championnats du monde.

« Selon moi, on va gagner. Selon moi, on est la meilleure équipe au monde. Mais on pratique énormément », souligne la jeune femme.

Julie Bouchard souhaite d’ailleurs devenir une professionnelle des jeux vidéo, comme missharvey, également originaire de Québec.