Les membres des sections syndicales de Deep River, Fort Frances, Kapuskasing, Kenora et Tri-Town font la grève depuis 7 h.

La grève vise également la ville de Cobourg, à l’est de Toronto.

En raison du débrayage, il n’y aura pas de livraison ni de ramassage de courrier dans ces régions mardi.

Les travailleurs de postes de Peterborough poursuivent également leur grève déclenchée lundi.

Ceux de Thunder Bay, de Pickering et d'Oshawa, sont toutefois retournés au travail mardi matin.

La grève tournante a commencé dans la nuit du 21 au 22 octobre. Les négociations entreprises il y a 10 mois entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et des travailleuses de Postes Canada (STTP) dans le but de renouveler les conventions collectives des facteurs urbains, ruraux et suburbains, n’ont toujours pas réussi.