Pendant la campagne électorale, le chef de la CAQ, François Legault, a promis de donner accès à la maternelle quatre ans à tous les petits Québécois. Il espère dépister ainsi plus tôt les enfants en difficulté d'apprentissage et augmenter le taux de diplomation. Un engagement qu'il a réitéré après son élection.

« On a, à peu près, 100 milieux scolaires primaires en Estrie. C'est beaucoup de matériel à acheter et de classes à adapter. Ça prend aussi des ressources humaines. Présentement, en Estrie, on n'est pas en manque de personnel, mais les listes sont serrées et on a de la misère à remplacer les départs à la retraite. Ça serait difficile d'arriver avec ça surtout si on fait une implantation rapide et massive. Il faut rappeler que l'objectif, ce n'est pas de créer des maternelles 4 ans, mais d'avoir un service éducatif de qualité à l'âge de 4 ans. On pense qu'une implantation progressive, dans les milieux où les besoins le précisent. C'est de prendre des jeunes qui n'ont pas ce service et leur donner », a expliqué le président du Syndicat de l'Estrie, Richard Bergevin, au micro de Par ici l'info.

Une implantation selon les besoins

En Estrie, la situation est différente d'une commission scolaire à l'autre. « À Sherbrooke, les écoles débordent. On a construit de nouvelles écoles dans les dernières années et on doit en construire pour le secondaire. Ce qu'on propose, c'est une implantation en fonction des besoins, des réalités des milieux et de façon progressive », ajoute M. Bergevin.

Il donne en exemple, la Commission scolaire des Hauts-Cantons où on retrouve des locaux vacants et qui pourraient recevoir des maternelles 4 ans. « Mais ces locaux ne sont pas disponibles partout et il faut penser aussi au matériel. Ce sont des coûts importants pour le ministère, pour les commissions scolaires. Ça doit être adapté aux enfants de quatre ans. On ne peut pas prendre le matériel dans les classes supérieures et l'apporter dans les maternelles. Les enfants de quatre ans apprennent beaucoup par le jeu et il faut du matériel adapté », rappelle-t-il.

La maternelle, un réel besoin?

Pour lui, il ne fait aucun doute que ce ne sont pas tous les petits qui ont besoin de fréquenter la maternelle à l'âge de quatre ans. « On sait aussi que, si les enfants sont bien stimulés à la maison, ils n'ont pas tous besoin d'avoir le même niveau. Ils n'ont pas juste besoin d'avoir des apprentissages, mais ils ont besoin d'avoir un certain niveau de proximité avec les gens qui vont les encadrer. La maison, le service de garde, la maternelle quatre ans, ce sont tous des éléments qui sont positifs pour les enfants. »

Richard Bergevin insiste pour dire que ce type de classes doit être implanté dans les endroits où les besoins se font sentir. « Il y a des services de garde qui sont de très grande qualité. Ils reçoivent un service éducatif de qualité. C'est ce qui est important. C'est un facteur de protection et ça amène les élèves à mieux s'adapter au milieu scolaire. On ne doit pas en faire une religion et l'implanter partout de façon massive. Ce n'est pas adapté à tous les milieux nécessairement. »

Le syndicat souhaite aussi que le dossier de l'enfant puisse suivre du service de garde jusqu'à l'école. « Il se fait du bon travail et souvent, on a tendance à laisser ça de côté et dire qu'on va les réévaluer. Ça peut prendre plusieurs mois. »