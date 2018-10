21 entreprises du Centre-du-Québec sont partenaires du CIFIT pour offrir des stages. Le programme d'Électro-mécano pourra désormais être offert sous la forme d'alternance travail-études.

L’instauration de stages rémunérés a été adoptée pour pallier une difficulté de recrutement, que la directrice des centres de formation professionnelle de la Commission scolaire des Bois-Francs, Isabelle Cantin, attribue à la fois au plein-emploi et à un creux démographique.