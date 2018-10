Un texte de Marie-Pier Bouchard

En février dernier, au palais de justice de Drummondville, Mathieu Champagne-Houle a plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse causant la mort et des lésions.

Ce récidiviste de l'alcool au volant était accusé d'avoir causé la mort du motocycliste, Yves Lemire, et d'avoir grièvement blessé la conjointe de la victime, qui était sa passagère lors de l'accident. Il a été condamné à une peine de six ans et demi de prison.

Je recommande à Transports Canada de rendre obligatoires les antidémarreurs éthylométriques sur tous les véhicules neufs vendus au Canada dans la mesure où les études faites sur ces dispositifs jusqu'ici en permettent la réalisation. extrait du rapport du coroner Yvon Garneau

Ce n'est pas la première fois que le coroner Garneau formule cette recommandation. Il l'a déjà fait dans un rapport qu'il a signé en 2011.

Yvon Garneau va ainsi plus loin que sa collègue, la coroner Andrée Kronström, qui a récemment recommandé l’installation d’un éthylomètre sur les voitures des récidivistes de l’alcool au volant pendant au moins 10 ans dans son rapport sur l'enquête publique menée à la suite du décès de Vincent Barbe.

