L’accident est survenu vers 6h40 mardi matin, alors qu’il faisait encore noir. L'automobiliste ne l'aurait jamais vue.

La femme a subi des blessures importantes à une jambe. Elle a été hospitalisée.

Lundi, un autre accident important impliquant un piéton s’est produit sur le boulevard Talbot à Chicoutimi.

Des accidents plus fréquents l’automne

Selon le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier, les accidents concernant des piétons sont plus nombreux à ce temps-ci de l'année, car il fait plus sombre aux heures de pointe en début et en fin de journée. Il souligne également que les piétons portent souvent des vêtements foncés, ce qui les rend moins visibles.

Ça nous rappelle que la période de l’automne est toujours critique au niveau des accidents. C’est la période où on a le plus de piétons blessés. Bruno Cormier, porte-parole de la police de Saguenay

Bruno Cormier, le porte-parole de la police de Saguenay Photo : Radio-Canada

C’est d’ailleurs pourquoi les campagnes de sensibilisation visant les conducteurs et les piétons ont lieu à l’automne. Bruno Cormier rappelle que les deux ont des responsabilités pour assurer la sécurité de tous.