Développé en partenariat avec la Nation innue, le projet devait stimuler l’économie de la communauté et y créer des emplois. « Le but premier du projet [Apuiat] reste de créer des retombées économiques structurantes pour les communautés innues, et ce, à un prix compétitif », avait déclaré l'ancien gouvernement libéral par voie de communiqué en août dernier.

De son côté, le PDG d'Hydro-Québec s’opposait au projet, le jugeant non rentable en plus d’ajouter une capacité de production d’électricité inutile dans un contexte de surplus énergétique.

La société d’État s’attendait à perdre de 1,5 à 2 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années.

Le changement de gouvernement à Québec a toutefois modifié la donne et Hydro-Québec a désormais été mandaté par le gouvernement de la CAQ pour trouver des solutions « qui satisferaient les communautés », selon des sources de Radio-Canada.

« À ce stade-ci aucune décision n’a été prise, le gouvernement consulte toutes les parties prenantes de ce dossier, a indiqué un porte-parole du gouvernement. C’est normal de réfléchir à différentes options puisque le gouvernement n’a pas pris de décision pour l’instant. »